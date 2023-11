In der Migrationsdebatte wird häufig von "Abkommen" gesprochen, nicht immer ist damit dasselbe gemeint. Es gibt zum einen die Art von Abkommen, für die soeben Bundeskanzler Olaf Scholz in Nigeria und Innenministerin Nancy Faeser in Marokko geworben haben. Ziel dieser bilateralen Vereinbarungen ist es jeweils, dass die Heimatländer irreguläre Einwanderer zurücknehmen und Deutschland dafür die legale Migration erleichtert. Teil der Abkommen kann sein, dass die Bundesrepublik wie in Nigeria Zentren mitfinanziert, die zurückgekehrten Migranten Ausbildungen anbieten sowie Beratung über Arbeitsmigration.