Nach Berichten über eine Affäre mit einer engen Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zurückgetreten. Wer die Corona-Regeln aufstelle, müsse sich erst recht daran halten, sagte der konservative Politiker in einem Video.

Die Boulevardzeitung The Sun hatte am Freitag Bilder veröffentlicht, die zeigen, wie der verheiratete Minister eine Frau küsst. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen galten strenge Abstandsregeln zu Mitgliedern fremder Haushalte, die Hancock selbst aufgestellt hatte. Die Bilder stammen der Zeitung zufolge von einer Überwachungskamera in Hancocks Büro. Die Opposition fordert eine Untersuchung, ob der Minister seine mutmaßliche Geliebte, die ebenfalls verheiratet ist, vor Beginn der Affäre eingestellt hat oder erst danach. Die beiden sind seit ihrer gemeinsamen Zeit an der Universität Oxford befreundet.

Hancock galt als Gesicht der britischen Regierung in der Pandemie. Trotz zahlreicher Vorwürfe konnte er sich bisher im Amt halten. So hatte etwa einer seiner Freunde einen millionenschweren Auftrag zur Lieferung von Corona-Schutzausrüstung erhalten, obwohl er keine Erfahrung in diesem Gebiet hat.

Hancock lehnte einen Rücktritt nach Veröffentlichung des Kuss-Fotos ab, entschuldigte sich aber. Johnson nahm die Entschuldigung an und erklärte den Fall für erledigt. Doch der Druck auf Johnson und Hancock wurde immer größer. Johnsons ehemaliger Berater, Dominic Cummings, veröffentlichte Textnachrichten, die zeigten, dass der Premierminister Hancocks Handlungen zwischenzeitlich als "hoffnungslos" beschrieb. Cummings beschuldigte Hancock zudem der Lüge und Inkompetenz auf dem Höhepunkt der Krise im letzten Jahr. Hancock war 2019 gegen Johnson im Kampf um den Tory-Vorsitz angetreten.

Hancock als "größtmöglicher Heuchler entlarvt", schrieb die Presse

Und die Zeitung Daily Mail, die dem Premier nahesteht, forderte mit deutlichen Worten Hancocks Rauswurf. Der Minister habe sich mit dem Regelbruch als größtmöglicher Heuchler entlarvt, schrieb das Blatt.

Johnson nahm den Rücktritt nun an. Hancock könne stolz sein auf das, was er vor und während der Pandemie erreicht habe. Sein Nachfolger wird der ehemalige Schatzkanzler Sajid Javid.

Der Abgang aus seinem Kabinett kommt für Johnson dennoch zur Unzeit. Der Premierminister musste fest eingeplante und groß angekündigte Lockerungen der Corona-Maßnahmen zuletzt verschieben, da die Infektionszahlen in Großbritannien enorm anziehen. Wegen der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante ist die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen. Am Samstag meldeten die Behörden 18 270 neue Fälle - etwa 2400 mehr als am Vortag und so viele wie seit dem 5. Februar nicht mehr.