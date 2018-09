26. September 2018, 18:50 Uhr Marokko Schüsse auf Schleuserboot

Die Marine des nordafrikanischen Landes ging offenbar davon aus, es handle sich um Schmuggler auf dem Weg nach Spanien.

Von Thomas Urban , Madrid

Beim Beschuss eines kleinen Rennboots durch die marokkanische Marine in den eigenen Hoheitsgewässern ist am Mittwoch eine Frau getötet worden. Der Kapitän sowie ein weiteres Besatzungsmitglied, beide spanische Staatsbürger, wurden festgenommen. Erste Meldungen, es habe sich um den gezielten Beschuss eines Flüchtlingsbootes gehandelt, wurden dementiert.

Nach Berichten der spanischen Medien hat die Besatzung des marokkanischen Patrouillenboots den Kapitän des mit hoher Geschwindigkeit mit Kurs auf Spanien fahrenden Rennboots zum Beidrehen aufgefordert. Man sei davon ausgegangen, dass es sich um Schmuggler handelte. Der Atlantik unmittelbar westlich der Straße von Gibraltar gilt als eine der Hauptrouten für den Drogenschmuggel von Südamerika über Nordwestafrika nach Europa.

Nach Aufbringen des Bootes stellte sich heraus, dass mehrere Marokkaner an Bord waren, die offenbar illegal in Spanien einreisen wollten. Vier von ihnen seien mit Schussverletzungen in Krankenhäuser in der Region Tanger gebracht worden. Dort sei auch der Tod der Frau festgestellt worden. Den Berichten zufolge ist der Kapitän vielfach vorbestraft, er sei eine bekannte Figur aus dem kriminellen Milieu.

Spanische Experten sehen den Vorfall als einen Beleg dafür an, dass die Drogenmafia immer stärker beim Schleusergeschäft mit Migranten mitmische. Die neue Regierung in Madrid hat kürzlich ein Abkommen mit Rabat erneuert, nach dem Marokkos Grenzschutz und die Küstenwache Migranten aus den Ländern südlich der Sahara daran hindern sollen, auf spanisches Territorium zu gelangen. In der Vergangenheit war weniger als fünf Prozent der afrikanischen Migranten Flüchtlingsstatus zuerkannt wurden, nur ein Bruchteil der meist jungen Männer stellte einen Asylantrag. Nach eigenen Angaben hat Marokko seit Jahresanfang 54 000 Menschen daran gehindert, Richtung EU auszureisen.

In den letzten Monaten haben immer mehr junge Marokkaner versucht, nach Spanien zu kommen. Aufsehen erregten zwei Fälle, als jeweils mehrere Dutzend an Touristenstränden anlandeten und sofort das Weite suchten, ohne sich behördlich registrieren zu lassen. In Madrid geht man davon aus, dass fast alle nach Frankreich oder Deutschland weitergereist sind. Spanische Experten nehmen an, dass ein Teil von ihnen sich durch die Flucht nach Europa dem als hart geltenden Wehrdienst entziehen möchte, was indes nicht als Asylgrund anerkannt wird.