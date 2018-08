17. August 2018, 11:16 Uhr Manigault Newman und Trump Audioaufnahme zu Schweigegeld-Vorwurf veröffentlicht

Omarosa Manigault Newman wirft dem US-Präsidenten Donald Trump vor, ein Rassist zu sein und hat ein Buch über ihre Arbeit im Weißen Haus geschrieben.

Trumps Schwiegertochter Lara Trump habe ihr monatlich 15 000 Dollar Schweigegeld angeboten.

Sie veröffentlichte einen Telefon-Mitschnitt des Gespräches mit Lara Trump.

Seit Tagen zieht Omarosa Manigault Newman durch die Talkshows der US-Medien, um ihr Buch über Präsident Donald Trump zu bewerben. Manigault Newman kennt Trump aus der Fernsehshow "The Apprentice" und unterstützte ihn im Präsidentschaftswahlkampf 2017. Im Dezember 2017 wurde sie von Trumps Stabschef John Kelly entlassen. In ihrem Buch rechnet sie mit Trump ab und bezeichnet ihn als Rassisten.

Eine nun veröffentlichte Audioaufnahme scheint eine ihrer Thesen zu bestätigen. So schreibt sie, ihr sei nach der Entlassung von Trumps Schwiegertochter Lara Trump eine Anstellung in Trumps Wahlkampfteam für die Wiederwahl 2020 angeboten worden. Dafür sollte sie in Verbindung mit einer Geheimhaltungsvereinbarung ein monatliches Gehalt von 15 000 Dollar (etwa 13 000 Euro) beziehen. Sie bezeichnete das Angebot als "Schweigegeld". Um diese Aussage zu belegen, veröffentlichte Manigault Newman nun im Sender MSNBC den Mitschnitt eines Telefonats zwischen ihr und Trumps Schwiegertochter Lara Trump.

Nur positiv über Donald Trump reden

Lara Trump, die eine führende Rolle in der Kampagne zur Wiederwahl einnimmt, sagt in dem Gespräch: "Es klingt ein bisschen so, offensichtlich, dass Sie Dinge in der Hinterhand haben, die Sie hervorholen könnten." Wenn sie an Bord der Kampange komme, dürfe aber nur positiv über Donald Trump gesprochen werden. Kurz darauf bietet sie Manigault Newman ein monatliches Gehalt von 15 000 Dollar an, das sich an den Bezügen im Weißen Haus orientiere. Manigault Newman sagt, sie habe das Angebot abgelehnt.

Lara Trump bestätigte das Jobangebot und äußerte sich in einem Statement enttäuscht über Manigault Newman. "Ich hatte eine Verbindung zu Omarosa als Freundin und Kampagnenschwester, und ich bin absolut schockiert und traurig über ihren Verrat und die Verletzung auf einem tiefen persönlichen Level."