Von Nadia Pantel, Paris

Liebevoller Stiefgroßvater und Weltenlenker: Emmanuel Macron zeigte sich den Franzosen am Donnerstag in doppelter Funktion. Er lächelt ihnen mit seiner Ehefrau Brigitte Macron von der Titelseite der Illustrierten Paris Match entgegen. Sie seien einige Tage nur "Mamibibi und Daddi", also Oma und Opa, für die sieben Enkelkinder gewesen, erzählte Frankreichs Première Dame dem Reporter, und das Blatt druckte dazu Fotos, wie Emmanuel Macron, Armmuskeln freigelegt, auf dem Jetski übers Mittelmeer düst.

Schauplatz der präsidialen Homestory ist Fort Bregançon, eine Festung an der Côte d'Azur, die Frankreichs Präsidenten als Sommerresidenz dient. Macron nutzt Brégançon jedoch nicht nur, um sich ausspannend zu zeigen, er hat den Ort in sein Portfolio außenpolitischer Symbole aufgenommen. Im dritten Sommer seiner Amtszeit kann man es nun Tradition nennen: Einmal im Jahr erwählt Macron Brégançon zum Schauplatz der großen Politik.

Das Treffen soll "Kraft und Qualität" der beiderseitigen Beziehung zeigen

2018 empfing er dort die britische Premierministerin Theresa May, 2019 kam Russlands Präsident Wladimir Putin, am Donnerstag ist es nun Angela Merkel, die für einen Abend in die Sonne reiste. Eine Einladung an die Kanzlerin, die man im Élysée durchaus als ehrenvolle Auszeichnung verstanden wissen will. "Ein Besuch in Brégançon ist etwas Besonderes, es gibt nur einen pro Jahr", heißt es aus dem Präsidentenpalast. Das Treffen sei für den Präsidenten eine Möglichkeit, "Kraft und Qualität der französisch-deutschen Beziehung" zu zeigen.

Tatsächlich sind die Unkenrufe, die regelmäßig ein Verkümmern der deutsch-französischen Freundschaft konstatieren, in diesem Sommer leiser geworden. Die Einigung beim EU-Gipfel Mitte Juli auf einen Wiederaufbauplan können Macron und Merkel als gemeinsamen Erfolg verbuchen. Dass Deutschland sich im Streit um die Finanzierung des Corona-Aufbaupakets auf Seiten Frankreichs geschlagen und einer gemeinsamen Haftung für Schulden zugestimmt hat, gilt in Paris als historischer Erfolg.

Zudem wird in Frankreich erfreut wahrgenommen, dass Berlin sich in geopolitischen Fragen ein wenig aus der Passivität heraustraut. Frankreich und Deutschland verbinde ein "sehr starkes internationales Engagement", kommentiert der Élysée das sommerliche Treffen von Merkel und Macron. Eine Formulierung, die betont, dass Deutschland nicht nur innerhalb der EU als zentraler Partner wahrgenommen wird, sondern auch in Fragen, die über Europa hinausreichen.

Nach den Corona-Monaten April und Mai, in denen Macron sich fast ausschließlich auf das Krisenmanagement der Pandemie konzentrierte, drängt es Frankreichs Präsident nun wieder in die Weltpolitik. Zwar steigt die Zahl derer, die sich mit Covid-19 infiziert haben, in Frankreich wieder so stark an wie seit April nicht mehr, doch noch diktiert das Virus nicht die präsidiale Agenda. Macron nutzt die Atempause, um die Schwerpunkte zu setzen, die ihn besonders glänzen lassen.

Nach der verheerenden Explosion, die Anfang August Teile Beiruts zerstörte, war Macron der erste internationale Staatschef, der dorthin reiste. Er bot nicht nur Hilfe an, er kritisierte offen die Regierung Libanons. Auch gegenüber der Türkei setzt Macron auf laute Töne. Präsident Recep Tayyip Erdoğan betreibe eine "expansionistische Politik, die Nationalismus und Islamismus vermischt, die nicht mit Europas Interessen kompatibel" ist, sagte Macron Paris Match.

Sowohl mit Blick auf Libanon als auch auf die Türkei will Macron als eine Art besorgter Nachbar verstanden werden. Fort Brégançon ist eine nützliche Kulisse für diese Botschaft. "Sehen Sie, es liegt genau vor uns", zitiert Paris Match den Präsidenten, der von seinem Sommersitz auf türkisblaues Wasser schaut. "Frankreich ist eine Mittelmeermacht", so der Präsident.

Macron in der Rolle des internationalen Gestalters und Vermittlers kommt in Frankreich gut an. Nach dem Ende der strengen zweimonatigen Ausgangssperre Mitte Mai, fällten die Franzosen zunächst ein hartes Urteil über ihren Präsidenten. Sie warfen ihm und seiner Regierung vor, schlecht vorgesorgt und die Bevölkerung nicht genug vor der Epidemie geschützt zu haben. Besonders scharf wurde der wochenlange Mangel an Masken und Tests kritisiert.

Macron versuchte Ende Juni einen Neustart, indem er Ministerien neu besetzte und Jean Castex zum Premier machte. Und ein 100-Milliarden-Wiederaufbauplan angekündigt wurde. Auch wenn inhaltlich kein Bruch mit der vorigen Politik stattfand, konnte Macron sich Luft verschaffen. Kamen die Zustimmungswerte in Umfragen im Frühsommer nicht über 30 Prozent hinaus, bewerten im August bis zu 40 Prozent der Franzosen den Präsidenten positiv.