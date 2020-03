Der mutmaßliche Attentäter im Mordfall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der Rechtsextremist Stephan E., wird nun auch wegen eines Mordversuchs auf einen irakischen Flüchtling im Jahr 2016 angeklagt. Das bestätigten Sicherheitskreise der SZ. Ausschlaggebend für die Erweiterung der Anklage ist der Fund einer DNA-Spur an einem Messer, das im Haushalt von Stephan E. gefunden worden war. Auf dem Messer wurden nach langwierigen Untersuchungen DNA-Spuren des irakischen Opfers gefunden. Es handele sich um eine "forensische Meisterleistung", sagte ein Ermittler der SZ. Zunächst hatten NDR und Zeit online über die neue Spur berichtet.

Für den Beschuldigten Stefan E. könnte das bedeuten, dass er im Fall einer Verurteilung nie wieder auf freien Fuß käme. Denn nun steht der Verdacht im Raum, dass der Schuss auf Walter Lübcke nicht die spontane Tat eines innerlich aufgewühlten Mannes war, so wie sich Stephan E. in seinem ersten, umfänglichen Geständnis eingelassen hatte. Sondern dass bei dem Rechtsextremisten ein tief eingeschliffener Hang zu Gewalttaten gegenüber Ausländern und Andersdenkenden besteht - dieser Hang ist die Voraussetzung für eine Sicherheitsverwahrung über die Haftdauer hinaus.

Für diesen Hang spricht eine ganze Reihe von Gewalttaten, die Stephan E. seit seiner Jugend verübt hat. Schon als Jugendlicher legte er Feuer im Keller eines von Ausländern bewohnten Hauses. 1992 stach er in einer öffentlichen Toilette von hinten auf einen Imam ein, der mit schweren Verletzungen überlebte. 1993 legte er eine Bombe in einer Asylbewerberunterkunft. 2009 überfiel Stephan E. mit rechten Gesinnungsgenossen in Dortmund eine Demonstration des DGB, bei der zahlreiche Menschen verletzt wurden. Und nun sieht es die Bundesanwaltschaft als erwiesen an, dass Stephan E. auch der Täter bei dem Mordanschlag auf den irakischen Flüchtling im Jahr 2016 gewesen ist.

Der junge Familienvater war zu Fuß auf einem Gehweg in Lohfelden unterwegs, als sich ihm von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte und ihn ohne Ankündigung und Anlass niederstach. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Bei der Fahndung überprüfte die hessische Polizei auch Stephan E., der nur zwei Kilometer vom Tatort entfernt wohnte. Auch sein Fahrrad wurde untersucht, es konnten aber keine belastenden Spuren gefunden werden.