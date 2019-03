25. März 2019, 15:41 Uhr Livestream Mays Schicksalswoche im britischen Parlament

Die britischen Abgeordneten debattieren über das weitere Vorgehen im festgefahrenen Brexit-Streit. Der Livestream aus dem Unterhaus.

Im Vereinigten Königreich debattiert das Parlament an diesem Montagabend über das weitere Vorgehen beim geplanten EU-Austritt. Bereits am Vormittag traf sich das Kabinett zu Beratungen - zunächst ohne, dann mit Premierministerin Theresa May.

Rücktrittsforderungen an May wurden dabei offenbar nicht laut, wie ein Reporter des Sender ITV auf eine nicht näher genannte Quelle aus Downing Street 10, dem britischen Regierungssitz, auf Twitter mitteilte. Allerdings gebe es eine Art "stillschweigendes Übereinkommen", dass die Zukunft der Premierministerin vom Ergebnis der für morgen geplanten dritten Abstimmung über das Brexit-Abkommen abhinge.

Die britische Regierungschefin steht nach der zweimaligen Ablehnung ihres mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrags im Unterhaus extrem unter Druck. Sie versucht derzeit, eine Mehrheit für eine anvisierte dritte Abstimmung zusammenzubekommen. Nach Beratungen mit ihren Ministern soll May über Mittag angeblich noch einmal mit Labour-Chef Jeremy Corbyn sowie der Führung der nordirischen DUP verhandeln. Die EU hatte dem Vereinigten Königreich eine Verschiebung des EU-Austrittstermins auf den 22. Mai in Aussicht gestellt, sollte das Parlament das Brexit-Abkommen verabschieden. Ansonsten würde die Frist nun am 12. April enden.

Am Sonntag hatte May auf ihrem Landsitz Chequers prominente Brexit-Befürworter getroffen. An dem Krisentreffen nahmen unter anderem der ehemalige Außenminister Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg teil. Durch britische Medien geisterten danach Berichte, wonach May den Brexiteers ihren Rücktritt in Aussicht gestellt habe, sollten diese doch noch dem Austritts-Deal mit der EU zustimmen.

Am Wochenende hatten sich die Berichte gemehrt, wonach einige Minister May zum Rücktritt überreden wollten. Der Sunday Times zufolge sollen elf Kabinettsmitglieder diesen Plan unterstützt haben - öffentlich geäußert hat sich dazu aber bislang keiner der Minister.

Mehrere Kabinettsmitglieder dementierten vielmehr am Sonntag und Montag Absichten zum Sturz Mays. So sagte Tory-Vize und Minister des Kabinettsbüros David Lidington, der als ein möglicher Nachfolger Mays gehandelt wird, bei Aussagen über eine Kabinettsrevolte handele es sich um Spekulation. Er wolle nicht an Mays stelle rücken. Finanzminister Philip Hammond bestätigte der BBC, dass der Druck auf die Premierministerin wachse, bestritt aber ebenfall Absichten, May zu stürzen. Und auch Handelsminister Liam Fox sagte: "Ich höre nicht, dass Parteimitglieder wollen, dass May geht."