Immer wieder haben Aktivisten der "Letzten Generation" in Berlin Straßen blockiert, wie hier auf der Autobahn A100 im vergangenen Frühjahr.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Als der Angeklagte Johann O. sein Plädoyer beendet hatte, schien es kurz so, als würde der Vorsitzende Richter die Fassung verlieren. Im Zuhörerbereich des Saals 700 im Kriminalgericht Moabit in Berlin saßen etwa dreißig Unterstützer des jungen Mannes und applaudierten dem Aktivisten laut - bis ihnen Ralf Vogl in recht scharfem Ton drohte. Mit Verwarnungen, dem Feststellen ihrer Personalien und damit, sie des Raumes zu verweisen. "Haben Sie das verstanden?", fragte der Richter noch. "Das ist hier keine politische Veranstaltung."