Am Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt"(BER) mussten die Flugzeuge kurzzeitig am Boden bleiben.

Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" sollen an zwei Stellen auf das Flughafengelände gelangt sein. Der Hauptstadtflughafen BER hat den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt.

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" sind auf das Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg "Willy Brandt"(BER) eingedrungen. Der Flugverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Das teilte ein Sprecher des Flughafens mit.

Beide Start- und Landebahnen wurden vorübergehend gesperrt. Der gesamte Flugverkehr von und in die Bundeshauptstadt ruhte am frühen Donnerstagabend.

Zwischen 16 und 17 Uhr waren zwei Gruppen von Klimaaktivisten mutmaßlich der "Letzten Generation" an zwei unterschiedlichen Stellen in den abgesperrten Bereich des Flughafens vorgedrungen. In der Folge habe kein gefahrloser Flugbetrieb mehr abgewickelt werden können, sagte der Flughafensprecher weiter.

Die Aktivisten streamten ihre Aktion live bei Twitter. Dort war zu sehen, wie sie kurz nach 16 Uhr einen Zaun durchknipsten und auf das Flughafengelände gingen. Anschließend hielten sie Banner in die Kamera und erklärten ihre Motive.

Es war auch zu sehen, wie sich Aktivisten am Boden festklebten. Etwa zehn Minuten nach Beginn der Aktion war im Livestream Blaulicht zu erkennen, wenig später waren auch Polizisten zu hören. Die Bundespolizei bestätigte, dass mehrere Personen auf dem Flughafengelände gewesen seien.

Ankommende Flüge wurden nach Angaben des Flughafensprechers auf benachbarte Flughäfen umgeleitet, etwa nach Leipzig und Hannover. Bei abgehenden Verbindungen waren die Auswirkungen zunächst unbekannt. Mehrere Maschinen haben andere Flughäfen angesteuert, wieder andere drehten Warteschleifen, wie auf der Flugbeobachtungsseite Flightradar24 zu sehen war. Zur Zahl der betroffenen Flüge gab es zunächst keine Auskunft.

Seit Anfang dieses Jahres blockieren Mitglieder der Initiative "Letzte Generation" immer wieder Straßen und Autobahnzufahrten, indem sie sich auf dem Asphalt festkleben, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zuletzt bewarfen Aktivisten in mehreren Museen Kunstwerke mit Flüssigkeiten.