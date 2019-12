Wo steht Europa in Sachen Gleichberechtigung?

Beim EU-Gipfel am 13. Dezember treffen EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf die neue finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin.

2019 war ein besonderes Jahr: Nie war mehr weibliche Macht in Europa - in den europäischen Institutionen und in den Regierungen der Mitgliedstaaten. Aber das ist kein Grund zum Ausruhen, kommentiert SZ-Autorin Cerstin Gammelin.