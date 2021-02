Die "Initiative 19. Februar Hanau", ein Zusammenschluss von Angehörigen mehrerer Anschlagsopfer, wirft den Einsatzkräften unter anderem Fehlverhalten in der Tatnacht vor.

Am Jahrestag des Anschlags von Hanau zeigen sich viele Deutsche emotional berührt, in Gesprächen, Texten und auf Social Media. Jetzt-Autorin Sophie Aschenbrenner vermisst aber mehr Wut und fordert ein lauteres Engagement von all denen, die nicht direkt von Rassismus betroffen sind.