Von Jens Schneider, München

Der Anstieg hat längst begonnen. Jeder kann ihn beim Einkauf spüren, nicht nur beim Preis von Butter, der in den letzten Monaten besonders auffällig in die Höhe gegangen ist. Aber das ist offenbar erst der Anfang. Die Bürger müssen sich für die nächsten Monate auf deutlich höhere Lebensmittelpreise einstellen, und in der Bundesregierung wird darüber nachgedacht, wie die Last beim Kauf von Lebensmitteln gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen verringert werden könnte. Zum Herbst und Winter dieses Jahres rechnet Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mit einer weiteren starken Teuerung.

"Ich kann die Folgen des Krieges als bundesdeutscher Agrarminister nicht ungeschehen machen", sagte Özdemir vor dem Auftakt des Deutschen Bauerntags in Lübeck zur Ursache der Preisspirale im ZDF-Morgenmagazin. Bei der Jahrestagung des Bauernverbandes wird dann schon zu Beginn am Dienstag deutlich, wie sehr der Krieg in der Ukraine den Alltag nicht nur der Landwirte, sondern aller Bürger im Land weiter verändern könnte, einfach weil wichtige Rohstoffe und das Getreide knapp werden. Der Bauernverband leitet daraus die Forderung ab, dass sich die Landwirtschaftspolitik ändern müsse. In seiner Auftaktrede fordert Verbandspräsident Joachim Rukwied, dass angesichts weltweit knapper Getreidemengen die Produktionskapazitäten in Deutschland ausgeweitet werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin setze Lebensmittel als Waffe ein. "Dieses Schwert muss stumpfer werden, und wir können es stumpfer machen." So könnten mit einer vorübergehenden Nutzung zusätzlicher Flächen 1,4 Millionen Tonnen Weizen mehr erzeugt werden. Er erwarte von der Politik, dass sie dieses Instrument nutze. Zwar betont Rukwied, dass er sich damit nicht für eine Kehrtwende in der Agrar-Politik ausspreche. Grundsätzlich müsse am Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz festgehalten werden. Aber die Ernährungssicherheit werde jetzt zu einem wichtigen Thema.

Angesichts der ausfallenden Getreideexporte aus der Ukraine wird in einigen Ländern mit einer knappen Versorgung gerechnet. So will der Bauernverband, wie Rukwied es nennt, angesichts der Knappheit "nachjustieren". Konkret würde das zumindest eine Teilabkehr bedeuten, indem von der EU vorgesehene Brachflächen für die Bewirtschaftung freigegeben werden. "Da müssen manche auch ein Stückchen über ein Hindernis springen", sagt er an die Politik angerichtet.

Mit Blick auf die weitere Preisentwicklung rechnete Rukwied vor, wie stark die Belastung der Landwirte sei. So habe sich der Düngemittelpreis vervierfacht, der Preis für Futtermittel verdoppelt. Es herrsche bezüglich der weiteren Entwicklung eine große Unsicherheit. "Wir leben ein Stück weit im Blindflug."

Özdemir sprach am Nachmittag vor dem Bauernverband und warb für eine nachhaltig orientierte Agrarpolitik, bei der es aber um einen Ausgleich gehe. Es gehe um Pragmatismus und die Bereitschaft, gute Lösungen zu finden, sagte er. Der Landwirtschaftsminister hat unter anderem schon ermöglicht, dass in diesem Jahr ausnahmsweise Gras und Pflanzen von bestimmten "ökologischen Vorrangflächen" als Futter genutzt werden dürfen. Er wendete sich aber gegen weitergehende Rufe auch aus den Ländern, auf Brachflächen wieder alles machen zu können und dort etwa Getreide anzubauen. Dies bekräftigte er in seiner Rede.

Mit Blick auf die Preisentwicklung hatte Özdemir schon vor dem Bauerntag vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu streichen. "Dass das aktuelle Mehrwertsteuersystem einmal grundsätzlich auf den Prüfstand gehört, darüber kann es nicht ernsthaft Streit geben", erklärte der Grünen-Politiker in der Rheinischen Post. "Logik, Einfachheit und Nachhaltigkeit sind dabei die Stichworte. Da landet man dann schnell bei meinem Vorschlag."

Die Idee einer Senkung der Mehrwertsteuer für bestimmte Lebensmittel trifft auch auf die Unterstützung von Wirtschaftsexperten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte dem Handelsblatt in der vergangenen Woche, eine Mehrwertsteuerbefreiung von bestimmten Produkten der Grundversorgung, wie Obst, Gemüse und Getreide, sei "sozial klug und ökonomisch vertretbar". Eine solche Maßnahme würde allen Menschen zugutekommen und könne auch schnell umgesetzt werden. "Vor allem Menschen mit geringen Einkommen würden besonders stark von einer Mehrwertsteuerbefreiung bei der Grundversorgung profitieren", sagte Fratzscher. Die Erfahrung mit der temporären Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 zeige, dass 70 Prozent der Steuersenkung an die Konsumenten weitergegeben worden sei, ganz anders als der Tankrabatt.