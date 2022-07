Dies sollte in Absprache mit dem Hausarzt geschehen, sagt der Gesundheitsminister. "Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit." An der Ständigen Impfkommission übt er deutliche Kritik.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht sich für eine vierte Impfung für unter 60-Jährige aus. Dies sollte in Absprache mit dem zuständigen Hausarzt geschehen, sagte er dem Spiegel. "Wenn jemand den Sommer genießen und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen. Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit", sagte er. Das Risiko von Long Covid sei für ein paar Monate deutlich reduziert, ebenso wie das Infektionsrisiko.

Angesichts einer neuen Corona-Welle in Europa hatten die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erst vor wenigen Tagen mitgeteilt, sie hielten es für sinnvoll, allen Menschen im Alter ab 60 Jahren sowie Vorerkrankten eine weitere Auffrischimpfung gegen Covid-19 zu ermöglichen. Diese könnten mindestens vier Monate nach der vorherigen Impfung verabreicht werden.

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die vierte Impfung bislang nur Bürgerinnen und Bürgern, die über 70 Jahre alt sind, sowie Menschen aus Risikogruppen. Lauterbach deutete an, dass die Stiko mit ihrer Empfehlung nachziehen werde und die Impfung ebenfalls für Menschen ab 60 Jahren empfehlen wird. "Ich bin ziemlich sicher, dass das auch die Stiko machen wird." Einen an Omikron angepassten Impfstoff könne man auch nach der vierten Impfung noch nehmen, so Lauterbach. Einen solchen Impfstoff erwarte er für Ende August oder Anfang September, wenn das Zulassungsverfahren sehr gut laufe.

Der Bundesgesundheitsminister übte generelle Kritik an der Arbeit der Stiko. Auf die Frage, ob die Kommission einen neuen Chef brauche, antwortete Lauterbach, man müsse sich Gedanken machen, wie man in die Arbeit der Stiko mehr Dynamik bekomme.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 719,2. Vor eine Woche hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bei 699,5 gelegen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.