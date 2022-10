Von Frank Nienhuysen, München

Nach dem noch ungeklärten schweren Bombenanschlag auf die Krim-Brücke hat Russland am Wochenende seine Raketenangriffe auf ukrainische Städte verschärft. Allein bei einem Beschuss von Wohnhäusern in Saporischschja sind in der Nacht auf Sonntag mindestens zwölf Menschen getötet und etwa 50 weitere verletzt worden. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach am Sonntag von einem "Raketenterror" und forderte vom Westen dringend die Lieferung moderner Luft- und Raketenabwehrsysteme. Auch bei Angriffen im Gebiet Cherson starben mindestens fünf Menschen.

Ob die verstärkten Angriffe eine unmittelbare Antwort Russlands auf den Anschlag auf die Krim-Brücke sind, ist unklar. Moskau hat am Wochenende versucht, die Sabotage der für Russland strategisch wichtigen Verbindung auf der Krim möglichst nüchtern aufzufassen und auf wütende Rache-Ankündigungen verzichtet.

Bei der Detonation einer Bombe, die in einem Lastwagen platziert war, sind am Samstagmorgen drei Menschen gestorben. Das russische Verkehrsministerium teilte am Sonntag mit, dass die Züge wieder normal fahren würden. Der Autoverkehr war zunächst allerdings weiter eingeschränkt. Bei den Explosionen wurden Teile der Fahrbahnen zerstört.

Kiew hatte zuletzt angekündigt, es wolle die Krim zurückholen

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete an, dass die Brücke von nun an besser gesichert werden müsse. Die Kontrolle dafür übertrug er dem Inlandsgeheimdienst FSB. Bisher waren in einer Art Arbeitsteilung die russische Nationalgarde, das Verkehrs- und das Verteidigungsministerium zuständig gewesen. An diesem Montag beruft Putin den nationalen Sicherheitsrat ein. Die Ukraine wurde von der russischen Führung offiziell nicht beschuldigt, obwohl in Kiew selber gemutmaßt wurde, der ukrainische Geheimdienst stecke hinter dem Anschlag. Kiew hatte in den vergangenen Wochen mehrmals angekündigt, es wolle die Krim zurückholen. Die Krim-Brücke, von Russland schnell und mit großem Aufwand gebaut, wurde dabei als legitimes Angriffsziel bezeichnet.

Für Russland ist der Anschlag ein schwerer Schlag, militärisch und symbolisch. Putin selber hatte die für ihn prestigeträchtige Brücke, die das russische Festland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet, 2018 in einem Lastwagen eröffnet. Über die Brücke ist bisher wichtiger Nachschub an russische Truppen auf der Krim sowie im Süden der Ukraine gebracht worden.

Auf die vielen militärischen Rückschläge der vergangenen Wochen hat Moskau nun mit einer wichtigen Personalie reagiert. Verteidigungsminister Sergej Schojgu, der in den vergangenen Tagen in Russland kritisiert worden war, hat den General Sergej Surowikin zum neuen Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine ernannt. Surowikin hatte im Juni die Eroberung von Sewerodonezk im Oblast Luhansk befehligt. Er gilt als stark autoritärer Kommandeur, der bereits für Russland in Syrien sowie im Tschetschenienkrieg im Einsatz war. Seine Beförderung ist offenbar ein Zugeständnis an die Befürworter einer härteren Kriegsführung.