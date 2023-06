Von Marc Beise, Rom

Der Papst macht ernst und unternimmt Friedensbemühungen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Zu Wochenbeginn hat er den Erzbischof von Bologna, Kardinal Matteo Zuppi, als seinen Sondergesandten nach Kiew geschickt. Hauptziel dieser Initiative sei es, der Ukraine "gründlich zuzuhören, welche Möglichkeiten es gibt, einen gerechten Frieden zu erreichen", ließ das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montag mitteilen. Man wolle zudem "Gesten der Menschlichkeit" unterstützen, die zum Abbau der Spannungen beitragen könnten.

Damit äußerte sich der Vatikan bewusst vorsichtig. Gegen eine ergebnisoffene Vermittlung gibt es von ukrainischer Seite Bedenken. Dort wird dem Papst verübelt, dass er mit beiden Seiten ins Gespräch kommen will. Er hat zwar das Leiden der ukrainischen Seite immer wieder betont, aber vermieden, den russischen Präsidenten Wladimir Putin allzu offensiv anzugreifen. "Ich schließe den Kontakt mit niemandem aus, auch nicht mit dem Aggressor. Manchmal stinkt der Dialog, aber er muss geführt werden", hat der Papst einmal gesagt. "Denn sonst verschließen wir die einzige vernünftige Tür zum Frieden."

Höflich, aber in der Sache konfrontativ war Selenkijs Gespräch mit Franziskus

Der Vatikan hat sich seit Kriegsbeginn im Februar vergangenen Jahres immer wieder als Vermittler angeboten. Auf dem Rückflug von seiner Reise nach Ungarn Ende April hatte Franziskus angedeutet, dass im Geheimen eine Friedensmission vorbereitet werde. Beim Besuch des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodimir Selenskij im Mai in Rom war das Gespräch der beiden Staatsoberhäupter höflich, aber in der Sache eher konfrontativ verlaufen. Franziskus hatte allgemein die "humanitäre und politische Situation" im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg erwähnt.

Selenskij forderte, der Papst solle die russischen Verbrechen in der Ukraine explizit verurteilen: "Wir brauchen keine Vermittler zwischen der Ukraine und dem Aggressor, der unsere Gebiete besetzt hat, sondern einen Aktionsplan für einen gerechten Frieden in der Ukraine", sagte er später im Fernsehinterview. Allenfalls eine Vermittlerrolle für die Rückführung nach Russland verschleppter ukrainischer Kinder und einen Gefangenaustausch konnte sich Selenskij zu diesem Zeitpunkt vorstellen.

Möglicherweise führt die nächste Reise den Italiener nach Moskau

Dessen ungeachtet ernannte der Papst mit Kardinal Zuppi wenige Tage später einen Sondergesandten. Damit hat er seinen für diese Aufgabe besten Mann beauftragt. Nicht nur dass Zuppi gut vernetzt und sehr einflussreich ist, was sein Amt als Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz nur teilweise ausdrückt. Der 67-Jährige gilt auch als ein aussichtsreicher Kandidat für eine Nachfolge des 86-jährigen Franziskus. Er ist zudem eng mit der Comunita Sant'Egidio verbunden, die für den Vatikan schon wiederholt in Vermittlerfunktionen bei internationalen Konflikten tätig war.

Zuppi gehörte 1968 zu den Gründungsmitgliedern der katholischen Laiengemeinschaft, die von römischen Studenten ins Leben gerufen wurde, zunächst um Obdachlosen und den Ärmsten der Armen in Rom zu helfen, später wuchs ihr eine Aufgabe als Vermittler in internationalen Konflikten zu. Als ihr Meisterwerk gelten bis heute die Verhandlungen der verfeindeten Bürgerkriegsparteien in Mosambik. In zweijährigen, komplizierten Gesprächen wurde - unter maßgeblicher Beteiligung Zuppis - in der Zentrale der Gemeinschaft an der namensgebenden Piazza di Sant'Egidio in Roms Ausgehviertel Trastevere ein Frieden beschlossen, der das 16-jährige Blutvergießen in dem südostafrikanischen Land beendete.

Je nach Verlauf der Unterredungen in Kiew ist es denkbar, dass Zuppi sofort oder bald auch nach Moskau reisen wird. Auch der Papst selbst hat immer wieder angeboten, auf die Reise zu gehen - aber nur, wenn er in Kiew und Moskau gleichermaßen empfangen werde.