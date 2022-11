(SZ) Niemals hat es ein Oktopus zu solchem Ruhm gebracht wie Krake Paul aus Oberhausen, sieht man vielleicht ab von Skylla, wie sie Homer in der Odyssee beschreibt: "Sieh, das Ungeheuer hat zwölf abscheuliche Klauen... auf jeglichem Halse einen gräßlichen Kopf, mit dreifachen Reihen gespitzter dichtgeschlossener Zähne voll schwarzen Todes bewaffnet." Die Achtsamkeitsforschung rät heute von der Lektüre ab, weil sie Ausdruck einer kalmarophoben Delegitimierung von Krak:innen sei und Studierende so verstören könne, dass sie künftig außerstande sind, Spaghetti frutti di mare zu sich zu nehmen. In China war man da weniger sensibel - nach Krake Pauls Welterfolg stieg der Konsum von Tintenfischgerichten stark an. Erfreulicher ist, dass auf Elba nun die Straße Via Polpo Paul zu jenem Hafen führt, in dem Paul aus dem Wasser gefischt worden sei. Zwar musste er es tauschen gegen ein Bassin im Sea Life Oberhausen. Doch ging er dort als WM-Orakel von 2010 in die Geschichte ein, als er alle deutschen Spiele und den Pokalgewinn durch Spanien richtig tippte, indem er Muscheln jeweils aus dem Napf mit den passenden Landesfarben holte.