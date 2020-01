Mühlhausen (dpa/th) - Auf dem Gelände des neuen Thüringer Bratwurstmuseums in Mühlhausen sollen in dieser Woche die Bagger anrollen. Heute wird der Grundstein für die neue Erlebniswelt gelegt, zu der das Museum gehört, wie Architekt Sebastian Machleb mitteilte. Vier Monate später, am 17. Mai, soll das Museum bereits eröffnet werden. Das bisher in Holzhausen bei Arnstadt (Ilm-Kreis) beheimatete Museum benötigt mehr Platz, der am bisherigen Standort nicht verfügbar war. In Mühlhausen soll auf einem 3,5 Hektar großen Gelände am Stadtwald außerdem in mehreren Bauabschnitten für fünf Millionen Euro nach und nach ein "Thüringer Angerdorf" entstehen. Dort sollen unter anderem Ferienunterkünfte, ein Sportbereich und ein Streichelzoo zu finden sein.

Um den Standort des neuen Museums hatte es lange Streit gegeben. Ursprüngliche Pläne, die Anlage auf einem früheren KZ-Gelände in Mühlhausen zu errichten, wurden schließlich aufgegeben.