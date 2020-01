Volksinitiative gegen Straßenausbaubeiträge will nachbessern

Magdeburg (dpa/sa) - Nach der verpassten Hürde für eine erfolgreiche Volksinitiative gegen die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt wollen die Organisatoren nachbessern. Ab sofort werde nach den Unterstützern gesucht, deren Unterschriften unvollständig seien, sagte der Sprecher der Freien Wähler, Stefan Kretschmar, der Deutschen Presse-Agentur. Damit soll die Möglichkeit genutzt werden, binnen drei Monaten Mängel an der bestehenden Liste zu beheben. Neue Unterschriften dürfen nicht gesammelt werden. Zuvor hatten die Initiatoren das weitere Vorgehen auf einer Krisensitzung beraten.

Nach bisherigem Stand ist das Vorhaben gescheitert. Der Landtag erkannte bei einer Prüfung von 38 000 Unterschriften nur 29 666 als gültig an. Damit fehlen 334 Einträge zum Erfolg. Wer mindestens 30 000 gültige Unterschriften für seine Forderungen sammelt, kann sie in einer Landtagssitzung vorstellen. Die Volksinitiative will erreichen, dass die Straßenausbaubeiträge rückwirkend abgeschafft werden. Derzeit sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet, einen Teil der Kosten für Straßensanierungen auf die Anwohner umzulegen.