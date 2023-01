Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Berlin

Dass in Deutschland vieles schneller gehen soll, darin ist sich die Ampelkoalition eigentlich einig. Neue Deutschlandgeschwindigkeit" nennt Bundeskanzler Olaf Scholz das Tempo, das er bei Infrastrukturprojekten künftig an den Tag legen will. Dass am Donnerstagabend allerdings auch der Krisengipfel zum Koalitionsstreit ziemlich schnell vorbei war, ist ein schlechtes Zeichen. Nach nur gut drei Stunden beendeten die Spitzen der Ampelkoalition ihre vertrauliche Runde im Kanzleramt ohne Ergebnis. Der Streit um die Klima- und Verkehrspolitik schwelt damit weiter.