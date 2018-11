19. November 2018, 11:39 Uhr Getöteter Journalist Deutschland verhängt 18 Einreisesperren im Fall Khashoggi

Nach den USA verhängt nun auch Deutschland Einreisesperren gegen mehrere Saudis, die mit der Tötung des Regierungskritikers Khashoggi in Zusammenhang stehen sollen.

In dem Fall gebe es aber weiterhin "mehr Fragen als Antworten", teilt Außenminister Maas mit.

Deutschland belegt wegen der Tötung des saudi-arabischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren. Die Betroffenen stünden mutmaßlich in Verbindung zu der Tat, sagte Außenminister Heiko Maas am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel.

Via Twitter teilte er mit, dass es in dem Fall weiterhin mehr Fragen als Antworten gebe. Deutschland stimme sich eng mit Frankreich und Großbritannien ab. Die Betroffenen würden im Schengen-Informationssystem der EU gespeichert, erklärte Maas. Die anderen Schengen-Staaten werden demnach über eine Einreise informiert und müssen dann selbst entscheiden, wie sie vorgehen.

Mit der Maßnahme reagiert Deutschland auf die bislang vorliegenden Ermittlungsergebnisse zu dem Fall. Demnach war der im Exil lebende Khashoggi Anfang Oktober in dem Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul ermordet worden. Die autokratische Regierung in Riad hatte den Tod des Journalisten erst unter enormem internationalen Druck eingeräumt. Sie musste zugeben, dass ein Killerkommando ihn vorsätzlich getötet hatte.

Die saudische Generalstaatsanwaltschaft klagte in der Folge mehrere ranghohe Regierungsmitglieder an und forderte für fünf von ihnen die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft dementierte, dass Kronprinz Mohammed bin Salman von der Mission wusste.

Der US-Geheimdienst CIA sieht hingegen Bin Salman hinter der Tötung Khashoggis. Auch westliche Diplomaten bezweifeln, dass eine solche Aktion ohne Wissen des mächtigen Kronprinzen möglich gewesen wäre. Das Außenministerium in Washington stellte am Samstag aber klar, dass keine abschließende Bewertung im Fall Khashoggi getroffen worden sei. Der Kronprinz soll auch nicht auf der Liste der 18 Personen stehen, die jetzt von Deutschland mit Einreisesperren belegt werden.

Die USA hatten vor wenigen Tagen Sanktionen gegen 17 saudi-arabische Staatsbürger verhängt, nachdem sie diese zuvor bereits mit Einreiseverboten belegt hatte. Sie sollen in den Mord verwickelt sein.