Vor dem Kölner Dom protestiert ein Demonstrant am Aschermittwoch gegen die Rückkehr von Kardinal Woelki in sein Erzbistum.

Von Annette Zoch

Kölns Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki hält sich kurz nach seiner Rückkehr ins Amt vorerst weiter in der zweiten Reihe. An der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in der kommenden Woche werde er zwar teilnehmen, sagte der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, der Süddeutschen Zeitung. Woelki werde am Mittwoch aber nicht die Frühmesse halten. "Diese wird vom stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Franz-Josef Bode, gefeiert", so Kopp.

Vom kommenden Montag an treffen sich die Bischöfe vier Tage lang im oberfränkischen Wallfahrtsort Vierzehnheiligen im Erzbistum Bamberg. Die Messe am Mittwochmorgen wäre eigentlich Kardinal Woelki vorbehalten. Bei den zweimal jährlich stattfindenden Bischofsversammlungen halten traditionell die beiden Kardinäle je einen der insgesamt vier Gottesdienste. Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx feiert den Gottesdienst am Dienstag. Den Eröffnungsgottesdienst am Montagabend hält der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing. Für den Mittwochsgottesdienst war bislang kein Prediger angekündigt. Den Schlussgottesdienst hält der in diesem Jahr gastgebende Bischof, Bambergs Erzbischof Ludwig Schick.

Woelki hatte am Aschermittwoch seine Amtsgeschäfte als Erzbischof von Köln wieder aufgenommen, gleichzeitig aber bekannt gegeben, dass er Papst Franziskus seinen Amtsverzicht angeboten hatte. Franziskus will darüber noch entscheiden. Woelki hatte eine fünfmonatige Auszeit genommen, nachdem Papst Franziskus ihm schwere Fehler in der Kommunikation vorgeworfen hatte. Woelki hatte ein erstes Gutachten zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Diözese zunächst unter Verschluss gehalten und rechtliche Gründe angeführt und damit eine bis heute andauernde tiefe Vertrauenskrise im Erzbistum ausgelöst. Ein zweites Gutachten konnte die Vertrauenskrise nicht lösen. Auch seine Rückkehr war auf scharfe Kritik gestoßen, alle wesentlichen Gremien des Erzbistums hatten sich gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Woelki ausgesprochen.