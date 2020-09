Katholische Kirche:Nur Männer geht nicht

Keine Weiheämter für Frauen? Dabei sind gerade sie es, die den Glauben in der Gemeinde lebendig halten. An dieser Frage wird sich entscheiden, ob die Kirche eine Zukunft hat.

Kommentar von Annette Zoch

Von Kipp-Punkten spricht die Klimawissenschaft. Sind sie erst einmal erreicht, kommt ein Prozess in Gang, der sich nicht mehr stoppen lässt. Auch die katholische Kirche in Deutschland steht in diesem Sinn kurz vor der Schmelze des Eisschildes. Die Diskussion um die Rolle der Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche hat - auch befeuert durch die massiven Kirchenaustritte, den Priestermangel und die Reformdebatte Synodaler Weg - eine nie gekannte Dringlichkeit erreicht.