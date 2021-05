Von Alexander Mühlauer, London

Da sitzt er also, der Zeuge. Dominic Cummings, 49 Jahre alt, hohe Stirn, weißes Hemd, ist an diesem Mittwochmorgen von einem Sonderausschuss des britischen Parlaments eingeladen worden, um die Wahrheit zu sagen. Über das, was seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Zentrum der Macht passiert ist. Dort, in 10 Downing Street, arbeitete Cummings als Chefberater von Boris Johnson, bis er im November nach einem erbitterten Streit mit dem Premier zurücktrat. Es dauert an diesem Mittwoch nicht lange, bis klar ist, dass Cummings nun eine neue Rolle für sich gefunden hat: die des Whistleblowers.