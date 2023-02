US-Präsident Joe Biden kommt mit dem Zug in Kiew an.

Von Matthias Kolb

Die endgültige Entscheidung fällt am Freitag: Nach einer Diskussion im kleinsten Kreis beschließt US-Präsident Joe Biden, dass er die Reise nach Kiew antreten wird, um kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu unterstützen.

Monatelang war die mögliche Visite vorbereitet worden: In Washington werden zwei Journalisten vom Wall Street Journal und der Nachrichtenagentur AP informiert: "Der Präsident fährt nach Kiew." Die beiden dürfen als einzige Reporter mitreisen und sie haben nach Bidens Ankunft in Polen nach dem Besuch beschrieben, wie der wohl mächtigste Mann der Welt unbemerkt in ein Kriegsgebiet gebracht wurde, das nicht von der US-Armee kontrolliert wird.

Am Freitag werden die Journalisten zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet, sie sollen auf eine E-Mail mit genauen Anweisungen warten. Im Betreff werde stehen: "Arrival instructions for the golf tourney." Am Samstag erfahren Sabrina Siddiqui und Evan Vucci, dass sie am Sonntagmorgen um zwei Uhr am Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe Washington sein sollen. Nach der Ankunft werden ihnen die Telefone abgenommen - für mehr als 24 Stunden. Sie besteigen die Boeing C-32 der Air Force, ein kleineres Flugzeug, das Biden oft für Inlandsreisen nutzt. Um 4.15 Uhr hebt das Flugzeug ab in Richtung Europa. Das Rufzeichen lautet nicht wie üblich "Air Force One", sondern "SAM060", für "Special Air Mission".

Bidens Flugzeug wird auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein aufgetankt

Um 17.13 deutscher Zeit landet die Maschine auf ihrer wahrlich besonderen Mission auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein, um dort zu tanken. Die Fensterklappen bleiben die ganze Zeit geschlossen und nach 75 Minuten geht es weiter. Ihren berühmten Mitreisenden bekommen die zwei Journalisten nicht zu Gesicht. Nach eineinhalb Stunden landet die Air Force One in Polen auf dem Flughafen in Rzeszów. Von dort braust eine Kolonne dunkler Geländewagen und Minivans für eine knappe Stunde nach Osten - in Richtung der ukrainischen Grenze.

In Przemyśl besteigen Biden und seine Delegation um 21.15 Uhr am Bahnhof einen ukrainischen Reisezug. Von dort brechen alle westlichen Besucher nach Kiew auf - hier begann im Juni auch die gemeinsame Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Frankreichs Präsident Macron und dem Italiener Mario Draghi. Um 21.37 setzte sich der Zug in Bewegung - den US-Präsidenten hatten Siddiqui und Vucci noch immer nicht gesehen.

Laut New York Times schläft Biden kaum im Zug, stattdessen liest er Akten und erinnert sich an die sieben vorherigen Besuche in der ukrainischen Hauptstadt. 2017 war er das letzte Mal dort, noch als Vizepräsident von Barack Obama. Während der zehnstündigen Zugfahrt gibt es mehrere Stopps - mindestens einmal steigen weitere Sicherheitsleute zu.

"Es ist gut, wieder in Kiew zu sein."

Bei der Ankunft in Kiew um kurz nach acht Uhr ist es kalt, aber die Sonne strahlt - und Biden wird am Bahnhof von US-Botschafterin Bridget Brink empfangen. "Es ist gut, wieder in Kiew zu sein", sagt der US-Präsident. Er steigt in eine andere Kolonne aus gepanzerten Fahrzeugen, Minivans und Geländewagen - und fährt zum Amtssitz des ukrainischen Präsidenten. Dieses Sicherheitsaufgebot bleibt nicht unbemerkt, in Kiew verbreiten sich die Gerüchte über einen sehr mächtigen Besucher.

An der Seite Selenskijs verspricht Biden dann ein weiteres Hilfspaket in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar - inklusive Haubitzen, Artilleriemunition sowie weiteren Panzerabwehrraketen vom Typ Javelin. In einem weißen Geländewagen geht es durch die Stadt: Die beiden Präsidenten machen einen Spaziergang rund um das St.-Michaels-Kloster, danach geht es zur US-Botschaft in Kiew. Dort erhalten die Reporter ihre Mobiltelefone zurück.

Nach fünf Stunden beginnt die Rückfahrt. Um 13.10 Ortszeit sitzt Biden schon wieder im Zug zurück nach Polen. Etwa eine Stunde später wählt sich sein Sicherheitsberater Jake Sullivan in eine Telefonkonferenz mit Journalisten ein und nennt einige Details. Um Zwischenfälle zu vermeiden, hat die US-Regierung Moskau über Bidens Reise informiert. Diese sei "historisch und beispiellos" - und "keine Feier, sondern eine Bekräftigung" des Engagements der USA für die Ukraine und "der Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes". Biden habe entschieden, dass diese Botschaft das Risiko wert gewesen sei, sagt Sullivan.

In Polen kommt Biden gegen 20 Uhr an, der Zug fährt gegen 20.45 in Przemyśl ein. Von dort geht es zurück zum Flughafen und gleich weiter nach Warschau. In der polnischen Hauptstadt, wo Biden an diesem Dienstag eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss halten wird, trifft er um 23.25 ein. Dort ist alles wieder normal: Auf der Landebahn wartet "The Beast" - so nennt man die gepanzerten Cadillac-Limousinen mit 1000-PS-Motor, in denen US-Präsidenten normalerweise überall auf der Welt unterwegs sind.