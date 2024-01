Japan:Premier Kishidas Zeit läuft ab

Demnach wird Kishida ein Wiederaufbaubüro unter seiner Leitung ankündigen, das sich nach dem schweren Erdbeben vom Neujahrstag um die Zerstörungen auf der Halbinsel Noto in der Präfektur Ishikawa kümmert. "Ich werde verantwortlich sein für den Wiederaufbau von Noto", sagt Kishida im Text. Er wird über das viele Geld reden, das er für die Erdbebenhilfe ausgeben will. Und auch über seine Entschlossenheit, das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen nach dem Spendenskandal, der gerade die Regierungspartei LDP erschüttert.

Der Premier musste immer Rücksicht nehmen auf die Rechten in seiner Partei

Kishida als starker Mann, das ist die Botschaft der frühen Veröffentlichung, und man darf wohl davon ausgehen, dass der Premierminister selbst sie wollte. Denn tatsächlich hat er keine Zeit zu verlieren beim Versuch, sich als fähigen Krisenbewältiger zu zeigen.

Viele in Japan glauben, dass Kishida nicht mehr lange durchhalten wird in seinem Amt. An diesem Freitag beginnt die nächste Parlamentsperiode in Tokio, und es wird laut spekuliert darüber, dass die Abgeordneten in dieser Zeit seinen Rücktritt erleben könnten. Bis März muss Kishida seinen Haushalt für das Steuerjahr 2024 durchbringen, diesen Prozess muss er noch durchziehen. Danach könnte es sein, dass er aufgibt.

Seine Umfragewerte sind seit Monaten schlecht. Der Spendenskandal der LDP belastet ihn persönlich, weil er ja nicht nur der Präsident der Partei ist, sondern auch bis vor Kurzem eine Faktion leitete, gegen die jetzt die Staatsanwaltschaft wegen nicht gemeldeter Spendeneinnahmen ermittelt. Außerdem gibt es viel Kritik aus der eigenen Partei.

Kishida gehört zu den gemäßigten LDP-Konservativen. Er ist ein bekennender Partner des Westens, und innenpolitisch hat er im Vergleich zu seinen letzten Vorgängern mehr Bewusstsein für die sozialen Schieflagen im Inselstaat gezeigt. Aber die LDP ist eben eine Partei aus verschiedenen konservativen Strömungen, die sich bisher auf die diversen parteiinternen Gruppen, die besagten Faktionen, verteilten. Reformpolitik ist da nicht einfach. Kishida musste bei Entscheidungen über Politik und Posten immer darauf achten, dass sich vor allem die Rechten aus der größten Faktion Seiwaken ausreichend beachtet fühlten.

Das System aus verschiedenen Untergruppen der LDP hat sich als korrupt erwiesen

Aber der Spendenskandal hat das Faktionssystem als korrupt entlarvt. Seit mindestens fünf Jahren sollen die Faktionen überschüssige Einnahmen von Spendenpartys in geheimen Schmiergeld-Fonds zurückbehalten haben. Mehrere 100 Millionen Yen soll allein Seiwaken abgezweigt haben, die der einflussreiche nationalistische Ex-Premier Shinzo Abe bis zu seiner Ermordung im Juli 2022 führte. Diverse Faktionsmitglieder und Büroverwalter hat die Staatsanwaltschaft schon angezeigt, allerdings aus Mangel an Beweisen keine führenden Politiker.

Seit der Enthüllung ist viel passiert. Seiwaken hat sich genauso aufgelöst wie Kishidas Faktion und die des LDP-Schwergewichts Toshihiro Nikai. Kishida hat eine parteiinterne Taskforce "für die politische Wiederbelebung der LDP" ins Leben gerufen. Diese hat diese Woche erste Vorschläge zur Krisenbewältigung gemacht, welche die Partei am Donnerstag prompt annahm: Demnach werden Abgeordnete künftig auch für Vergehen von Büroangestellten, die für die Buchführung zuständig sind, bestraft. Spendenpartys werden abgeschafft.

Und: Die Faktionen werden zu "Politikgruppen" herabgestuft, die "vollständig losgelöst von Finanz- und Personalfragen" sind. Diese Gruppen sollen also nicht mehr Mitglieder mit Geld ausstatten und für hohe Posten empfehlen.

Kritiker von außen bezweifeln, ob das schon ein echter Bruch mit dem alten System ist. Und in der Partei herrscht Streit zwischen Gegnern und Befürwortern der Faktionen. Taro Aso, ein weiterer Altvorderer der LDP, und LDP-Generalsekretär Toshimitsu Motegi haben ihre Faktionen jedenfalls nicht aufgelöst.

Es ist unklar, wer auf Kishida folgen könnte

Und Kishida? Der "Schlussstrich", den er mit dem Ende seiner Faktion ziehen wollte, kam bei vielen nicht gut an. "Die Wähler wissen bestimmt, dass die Auflösung der Kishida-Faktion ein eigennütziger Akt des Premierministers ist", zitiert die Zeitung Asahi ein Mitglied der Motegi-Faktion.

Andere verstehen Kishida nicht. Zum Beispiel Shigeru Ishiba, ein faktionsloser Ex-LDP-Generalsekretär. Bei einer Sitzung fragte er Kishida, ob die Abschaffung des Faktionssystems seine Idee sei. Wieder sprach Kishida nur vom "Schlussstrich" seiner Faktion. Später sagte Ishiba zu Reportern: "Heißt das jetzt, dass alle Faktionen schlecht sind? Oder nicht? Ich bin immer noch nicht sicher."

Das ist viel Gegenwind für den Premierminister. Es sieht gerade nicht so aus, als könne er bis September durchhalten, wenn die LDP ihre Präsidentschaftswahlen abhält. Aber wer würde auf Kishida folgen? Die ganze LDP kommt ja gerade nicht besonders gut an, wie zuletzt eine Umfrage von Asahi bestätigte.

Die Teilnehmer konnten dabei unter acht LDP-Personen ihren Wunsch-Premier auswählen. Ishiba kam als Bester auf 18 Prozent der Stimmen, Außenministerin Yoko Kamikawa, zuletzt als aussichtsreich gehandelt, auf fünf. Fumio Kishida schnitt auch nicht gut ab (sieben Prozent). Aber die höchste Zustimmung, nämlich 29 Prozent, bekam die neunte Auswahlmöglichkeit: keiner.