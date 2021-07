Von Thomas Hahn, Tokio

Die Verliererin schien früh festzustehen bei der Parlamentswahl der Präfektur Tokio am Sonntag. Schon lange bevor man etwas Sicheres sagen konnte über die Verteilung der 127 Sitze im Plenum der wichtigsten japanischen Metropole. Eine halbe Stunde, bevor die Wahllokale schlossen, lag nämlich die geschätzte Wahlbeteiligung vor. Demnach nahmen nur 28,41 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der 14-Millionen-Einwohner-Präfektur ihr Wahlrecht wahr, 7,47 Prozent weniger als vor vier Jahren zur gleichen Zeit. Japans Demokratie war also die Verliererin. Die Kluft zwischen Macht und Menschen scheint immer größer zu werden.

Das ist kein schöner Befund für eine Wahl, die als Generalprobe der nationalen Unterhauswahl im Herbst gilt. Aber er passt ins Bild: Vor allem in der Olympia-Debatte sehen die Leute gerade, dass Mehrheitsmeinungen für die nationale Regierungskoalition aus der rechtskonservativen LDP und dem kleinen buddhismusnahen Koalitionspartner Komei-Partei nicht wichtig sind. Experten bis hin zum höchsten Coronavirus-Regierungsberater Shigeru Omi haben ihre Zweifel ausgedrückt an dem Vorhaben, die Spiele in diesem zweiten Sommer der Pandemie mit Zehntausenden von Gästen aus der ganzen Welt stattfinden zu lassen. Umfragen und Petitionen sagten deutlich nein. Aber die Regierung sagt: doch! Die Spiele kommen. Also strafen die Japanerinnen und Japaner mit Desinteresse.

Die wenigen Wähler gaben den Populisten ihre Stimmen

Innerhalb der wählenden Minderheit hatten dann die Populisten die Mehrheit, allerdings nach den ersten Hochrechnungen nicht die aus der Nationalregierung. Zunächst sah es so aus, als ob die Tokiobürger-First-Partei (Tomin First), vor der vergangenen Wahl von Gouverneurin Yuriko Koike gegründet, im Vergleich zu ihrem Premierensieg von 2017 verlieren würde. Aber im Laufe des Abends änderte sich das Bild. Ein amtliches Endergebnis lag vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht vor. Aber Tomin First schien immer stärker zu werden. Ein Erfolg für die junge Partei, die in den vergangenen Jahren mit ihrem Koike-Zuschnitt manches Mitglied verprellt hatte.

Yuriko Koike, mittlerweile Tomin Firsts Sonderberaterin, tat für die Partei aber auch genau das Richtige. Zu Beginn des Wahlkampfs meldete sie sich wegen Erschöpfung ab. Am letzten Werktag vor der Wahl gab sie dann plötzlich wieder eine Pressekonferenz als souveräne Tokio-Chefin. Zu Tomin First sagte sie dabei nur: "Offensichtlich wünsche ich Ihnen alles Beste, nachdem sie eine bedeutende Rolle gespielt haben bei der großen Tokio-Reform." Das reichte. Yuriko Koike ist so etwas wie ein Politik-Star in Japan, schon qua Prominenz beliebt. Wer sie auf seiner Seite hat, hat gute Karten.

Die LDP hingegen musste mal wieder feststellen, dass sie gegen Yuriko Koike keine Chance hat. Verbessertes Ergebnis hieß es zunächst, aber im Laufe des Abends meldete die Nachrichtenagentur Kyodo, dass sie nicht einmal zusammen mit der Komei-Partei eine Mehrheit erreichen würde. Für Premierminister Yoshihide Suga war das die nächste Quittung für seine zögerliche Corona- und platte Pro-Olympia-Politik. Gut möglich, dass sich die LDP für die Unterhauswahl eine neue Führungsfigur sucht.