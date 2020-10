In Italien droht eine Revolte

Tumult in Turin: Vor allem in den Städten demonstrieren viele Italiener ihren Unmut über die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung.

Proteste, Ausschreitungen, Zweifel am "halben Lockdown" von Premier Giuseppe Conte: Italien war zuletzt der Musterschüler in Sachen Corona - nun dreht sich die Stimmung gewaltig.

Von Oliver Meiler, Rom

Sind es nur kleine Scharmützel? Oder wächst in Italien gerade eine nationale Revolte? Im Innenministerium ist man besorgt über die jüngsten Ausschreitungen bei Protestkundgebungen gegen den "halben Lockdown", den die Regierung am Sonntag verhängt hat. Es gibt sie bereits überall: in Neapel, Rom, Mailand, Turin, Triest, Catania, Lecce. Und die Gewalt nimmt jede Nacht zu: Flaschen gegen die Polizei, Böller und Feuerwerkskörper, brennende Autos, eingeworfene Schaufenster. "Urbane Guerilla" nennen es die Medien.