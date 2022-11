Wahl in Israel:Wer Netanjahu zum Sieg verholfen hat

Von Peter Münch, Tel Aviv

Es ist ein Triumph, das kann man schon mal genießen: Als sich tief in der Nacht der Wahlsieg abzeichnet für Benjamin Netanjahu, da tritt er strahlend und im Bewusstsein neuer Stärke in Jerusalem vor die Anhänger seiner Likud-Partei, und Sara, die Frau an seiner Seite, faltet die Hände unterm Kinn, andächtig fast und sicher überwältigt. Nach gut einem Jahr in der Ödnis der Opposition sind die Netanjahus, von denen selten einer allein kommt, wieder auf dem Sprung an die Macht. Was für ein Comeback im Land des Lazarus.