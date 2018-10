17. Oktober 2018, 18:52 Uhr Israel Raketenbeschuss unklarer Herkunft

Zwei Flugkörper aus dem Gazastreifen, gerichtet auf israelischen Boden, sorgen für heftige Spannungen. Israels Regierung droht der Hamas mit Vergeltung - obwohl unklar ist, wer die Raketen abgeschossen hat.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat der radikalislamischen Hamas gedroht, sein Land werde "mit aller Härte agieren", sollten die Angriffe aus dem Gazastreifen nicht aufhören. Er reagierte damit auf zwei Raketenabschüsse aus dem Gazastreifen am frühen Mittwochmorgen. Eine der Raketen erreichte die 40 Kilometer entfernt liegende Stadt Beersheba. Ein Wohnhaus wurde beschädigt, die Familie konnte in einen Schutzraum flüchten. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die zweite Rakete war auf den Großraum Tel Aviv gerichtet und landete im Meer. Beim Versuch, eine weitere Rakete abzuschießen, wurden laut Darstellung der israelischen Armee vier Männer im Gazastreifen angegriffen, einer davon wurde getötet. Israels Luftwaffe bombardierte insgesamt zwanzig Ziele im Gazastreifen.

Wer hinter den Raketenangriffen steckt, blieb zunächst unklar. In einer gemeinsamen Erklärung bestritten die im Gazastreifen regierende Hamas und der Islamische Dschihad eine Beteiligung. Israels Armeesprecher Jonathan Conricus teilte mit, bei den Raketen aus Gaza handele es sich um vor Ort hergestellte Mittelstreckenraketen. "Diese Raketen sind nur im Besitz von zwei Organisationen: Hamas und Islamischer Dschihad." Er schloss allerdings nicht aus, dass Hamas-Mitglieder unkontrolliert am Werk gewesen sein könnten.

Die Ziele der beiden Raketen waren wohl bewusst gewählt: Zum einen sollte signalisiert werden, dass weit vom Gazastreifen entfernt liegende Gebiete beschossen werden können; zum anderen, dass auch Metropolen wie Tel Aviv ins Visier genommen werden können. Außerdem erfolgte der Beschuss an jenem Tag, an dem sich das israelische Sicherheitskabinett zum zweiten Mal binnen weniger Tage traf, um über einen Militärschlag zu beraten. Ägypten soll sich am Mittwoch bemüht haben, mäßigend auf beide Seiten einzuwirken.

Am Vortag hatte sich der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman öffentlich für eine militärische Aktion im Gazastreifen ausgesprochen. Der Hamas müsse ein "schwerer Schlag" versetzt werden, damit wieder vier, fünf Jahre Ruhe herrsche. Der letzte Gazakrieg fand 2014 statt.

In den vergangenen Wochen hatten die Auseinandersetzungen an der Grenze zum Gazastreifen wieder zugenommen. Seit 30. März sind laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 155 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden, etwa 19 000 wurden verletzt. Auf israelischer Seite entstanden Schäden durch Brände. Die Unruhen begannen als "Marsch der Rückkehr", mit dem die Palästinenser zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels auf ihre Vertreibung aufmerksam machen wollten. Unter den Toten sind Dutzende Hamas-Mitglieder, aber auch Jugendliche, die mit den Protesten auf die prekäre humanitäre Lage aufmerksam machen wollen.

Die Grenzübergänge blieben am Mittwoch geschlossen, in Schulen auf israelischer Seite entlang des Gazastreifens und in Beersheba fiel der Unterricht aus. Die jüngste Eskalation hatte es Anfang August gegeben.