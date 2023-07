Israel:Landesweite Proteste gegen Justizreform haben begonnen

Nach der teilweisen Billigung der Justizreform demonstrieren Menschen landesweit. Israelischen Medienberichten zufolge gibt es erste Verhaftungen, mehrere Straßen wurden blockiert. Am Nachmittag sind Proteste am Flughafen von Tel Aviv geplant.

In Israel hat am Dienstag ein landesweiter Protesttag gegen die von der Regierung geplante Justizreform begonnen. Tausende Demonstranten gingen bereits am Morgen auf die Straßen, blockierten landesweit mehrere Straßen und schwenkten israelische Flaggen. Auf Protestschildern war etwa zu lesen "Wir müssen die Zerstörung der Demokratie stoppen".

Die Organisatoren haben einen "Tag der Störung" angekündigt, in dessen Verlauf weitere Kundgebungen geplant sind. Vor dem Hauptquartier des Dachverbands der Gewerkschaften in Tel Aviv forderten Hunderte Menschen den Ausruf eines Generalstreiks. Es wird erwartet, dass sich die Proteste am Abend noch intensivieren könnten. Am Nachmittag wollen sich Tausende Israelis am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv versammeln.

Der israelische Energieminister Israel Katz forderte angesichts dieses Vorhabens auf Twitter die Verhaftung von Roee Neuman, einem der Protestführer. Die angekündigte Flughafen-Demonstration sei entgegen der Anweisungen der Polizei geplant, so Katz. Neuman selbst entgegnete, der Protest sei legal.

Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete von bislang 24 Verhaftungen und dem Einsatz eines Wasserwerfers auf einer Straße Richtung Jerusalem. Ein Fotograf der Zeitung sei zunächst gewaltsam verhaftet und schließlich wieder freigelassen worden, als er von Protesten in der nordisraelischen Stadt Haifa berichtete.

Umbau der Justiz hat begonnen

Israels Parlament hatte in der Nacht einem Gesetzentwurf der umstrittenen Justizreform von Premier Netanjahu in erster Lesung zugestimmt. Er sieht vor, dass es dem obersten Gericht künftig nicht mehr möglich sein soll, eine Entscheidung der Regierung als "unangemessen" zu bewerten und so zu blockieren. Kritiker befürchten, dass dies Korruption und damit auch die willkürliche Besetzung hochrangiger Posten begünstigen könnte. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei weitere Lesungen notwendig.

Die israelische Regierung wirft den Richtern vor, sich zu sehr in politische Entscheidungen einzumischen. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr und warnen, dass sich Israel in eine Diktatur verwandeln könnte. Die Reformpläne spalten schon seit mehr als einem halben Jahr große Teile der israelischen Gesellschaft.

Regelmäßig gehen Tausende Israelis gegen die Pläne auf die Straßen. Die Protestbewegung ist eine der größten in der Geschichte Israels, einem Land mit rund 9,4 Millionen Einwohnern, und sie umfasst breite Gesellschaftsteile. Mehrere Unternehmen aus der Hightech-Branche, die in Israel als treibender Motor der Wirtschaft gilt, kündigten an, ihren Beschäftigten für die Demonstrationen freizugeben.