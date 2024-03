Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Die erbitterten Streitigkeiten, die in Israel mitten im Krieg ausgetragen werden, können Außenstehende nur noch verblüffen. Als hätte das Land nach der Terror-Katastrophe vom 7. Oktober, fünf Monaten Gaza-Krieg und trotz wachsender internationaler Isolation keine Probleme, zelebriert die rechtskonservative Regierungskoalition von Premier Benjamin Netanjahu ihren Zank in aller Offenheit. Bei all dem behält der politisch angeschlagene Regierungschef aber die Zügel bisher fest in der Hand.