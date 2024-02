Es sind dramatische Szenen, die im Internet zu sehen sind. Eine Frau weint lautstark vor einem Wagen, der mit Verletzten und Toten beladen ist. Männer trauern neben leblosen Körpern. Die Bilder kommen aus der Stadt Gaza, im nördlichen Teil des schmalen Küstenstreifens. Medienberichten zufolge sollen dort am Donnerstagmorgen mehr als 100 Menschen bei der Verteilung von Hilfsgütern getötet und über 750 verletzt worden sein. Die palästinensische Gesundheitsbehörde, die von der Hamas kontrolliert wird, beschuldigte die israelische Armee, eine Menschenmenge, die in Gaza-Stadt auf Hilfslieferungen wartete, angegriffen und auf sie geschossen zu haben.

Ein israelischer Insider sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, dass Soldaten auf "mehrere Personen" in der Menge geschossen hätten, die für sie eine Gefahr dargestellt hätten. Das israelische Militär teilt unter anderem auf der Plattform X mit, dass die Anwohner die Lastwagen umzingelt hätten, um die gelieferten Hilfsgüter zu plündern. "Durch das Schieben, Trampeln und Überfahren durch die Lastwagen wurden Dutzende Bewohner des Gazastreifens getötet und verletzt". Jedoch werden man den Vorfall überprüfen. Keine der Angaben lassen sich unabhängig prüfen.

Weiter berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass das medizinische Personal nicht in der Lage gewesen sei, das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen von Dutzenden Verwundeten zu bewältigen, die im al-Shifa-Krankenhaus eintrafen. Der Chef der Klinik in Gaza-Stadt, Kamal Adwan, erklärt Reuters am Telefon, dass allein in seinem Krankenhaus zehn Leichen und Dutzende Verletzte eingeliefert worden seien. Die Hamas warnte in einer Erklärung, dass der Vorfall zum Scheitern der Gespräche über eine Einigung über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln führen könnte.

Vertreter der Vereinten Nationen warnen vor dem Hungertod Tausender Zivilisten

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach Angaben von internationalen Hilfsorganisationen katastrophal. Zwar rollen fast täglich Lastwagen mit Hilfsgütern über die Grenze - doch es sind viel zu wenige, sagen Hilfsorganisationen. Nach UN-Angaben haben sich die Hilfslieferungen im Februar im Vergleich zum Vormonat sogar halbiert. Am Grenzübergang Kerem Schalom kommt es regelmäßig zu Demonstrationen von israelischen Staatsbürgern, die die Hilfslieferungen komplett stoppen möchten. Sie argumentieren, dass man damit die Hamas zu einem Geisel-Deal zwingen könnte. Hinzu kommt, dass kriminelle Banden Hilfslieferungen plündern. Da die Hamas immer wieder einen Teil der Hilfsgüter abzweigt, kam es im Gazastreifen zu vereinzelten Protesten.

Vertreter der Vereinten Nationen warnen vor dem Hungertod Tausender Zivilisten. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von zwei Säuglingen, die im nördlichen Gazastreifen an Dehydrierung und Unterernährung gestorben seien. Als Quelle nannte die WHO das Gesundheitsministerium in Gaza, das der Hamas-Verwaltung untersteht. Viele Kinder seien aufgrund des Mangels an Nahrungsmitteln vom Tod bedroht. Immer wieder wurde in den vergangenen Tagen von gewaltsamen Auseinandersetzungen um Hilfsgüter berichtet.

Um den Menschen im Gazastreifen zu helfen, starteten in den vergangenen Tagen von Jordanien aus Hilfsflugzeuge, die Lebensmittelpakete über dem Gazastreifen abwerfen. Einige davon sind unweit der Küste im Meer gelandet. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie Menschen verzweifelt ins Wasser sprangen, um Rationen an Land zu ziehen.

Über 30 000 Menschen sollen im Gazastreifen getötet worden sein

Über fünf Monaten dauert der Krieg im Gazastreifen nun an. Am 7. Oktober griffen Hamas-Terroristen Israel an. Dabei ermordeten sie mehr als 1200 Menschen im Süden des Landes und verschleppten über 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen. Durch die Gegenangriffe der israelischen Streitkräfte (IDF) sollen seitdem nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 30 000 Menschen getötet worden sein. Nach israelischen Angaben sind mehr als ein Drittel davon Hamas-Kämpfer.

Vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf hat der Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, erneut massive Verstöße gegen das Völkerrecht im Gaza-Krieg angeprangert. Etwa jeder zwanzigste Mensch - Kinder, Frauen und Männer - in der palästinensischen Enklave sei tot oder verletzt. "Das ist ein Gemetzel", sagte Türk am Donnerstag. Der UN-Vertreter forderte einen sofortigen Waffenstillstand und die Freilassung der Hamas-Geiseln. Alle Beteiligten müssten zur Rechenschaft gezogen werden.