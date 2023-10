Live Gewalt in Nahost : Mehrere Orte in Israel weiterhin umkämpft

An sieben bis acht Orten in Israel dauern die Kämpfe mit der Hamas an. Palästinensische Kämpfer sind laut einem Sprecher der israelischen Armee nach wie vor in der Lage, ins Land einzudringen. Israel zieht im Süden etwa 100 000 Reservisten zusammen.