"Der Rest der Nation steht bei Ihnen": Polizeistreifen durchkämmen die Kleinstadt Kongsberg am Abend des Anschlags.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Dies sollte der große Tag des Jonas Gahr Støre werden. Um zehn Uhr morgens fuhr der Chef der sozialdemokratischen Arbeiterpartei beim König vor, um sein Kabinett vorzustellen: Von Donnerstag an würde er Norwegen regieren, ein Sozialdemokrat nach acht Jahren konservativer Regierung. Aber die Aufmerksamkeit der Norweger hatte um diese Zeit nicht ihr neuer Ministerpräsident, sondern Bezirkspolizeichef Ole Bredrup Sæverud, der ebenfalls Punkt zehn Uhr in Tønsberg die neuesten Erkenntnisse zu den Morden in der kleinen Stadt Kongsberg verkündete, die Norwegen zutiefst erschüttern.