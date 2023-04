Iran:EU fordert Aufhebung des Todesurteils gegen Deutsch-Iraner

Die undatierte Aufnahme zeigt Djamshid Sharmahd in einem Teheraner Revolutionsgericht.

Djamshid Sharmahd befindet sich seit 2020 in Haft, der Oberste Gerichtshof in Iran hat diese Woche das umstrittene Todesurteil bestätigt. In Deutschland setzen sich Politiker für den Deutsch-Iraner ein.