Von Tomas Avenarius, Berlin

Verzweifelte und entsetzte Eltern protestieren vor iranischen Schulen. Nach einer monatelangen Welle von Gasvergiftungen an Lehreinrichtungen hegen viele einen Verdacht: Sie glauben, das durch die jüngste Protestwelle unter Druck geratene Regime der Islamischen Republik wolle die Mädchen und Frauen des eigenen Landes mit den unaufgeklärten Gasattacken von der Unterstützung zukünftiger Frauenproteste abschrecken.

Zahlreiche Schülerinnen hatten sich an den Demonstrationen nach dem Tod von Mahsa Jina Amini beteiligt. Die junge Kurdin war im September letzten Jahres im Polizeigewahrsam gestorben, nachdem sie wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden war.

Es waren die Mädchen und Frauen, die auf die Straße gingen

Ihr Tod war der Auslöser einer landesweiten Protestbewegung - unter der Führung von Frauen. Inzwischen sind die Demonstrationen zwar abgeebbt. Aber ein nun viral gegangenes Video einer Gruppe junger Frauen, die ohne Kopftücher durch die Straßen tanzen, erinnert an das Potential der iranischen Frauenbewegung: Sie ist längst Ausdruck des allgemeinen Widerwillen von Teilen der Bevölkerung gegen die Islamische Republik.

Und nun die geheimnisvollen Gasattacken an den Schulen. Die Menschenrechtsorganisation CHRI, die von New York aus den Iran beobachtet, zählte weit mehr als 400 Opfer an Dutzenden Schulen quer durch das Land bei den Vorfällen. Begonnen hatte es im November in Ghom. Andere Schätzungen gehen von mehr als eintausend Opfern aus, ein Mädchen soll gestorben sein. Und keiner will etwas bemerkt haben im Überwachungsstaat Iran, die Täter nicht vor den Schulen gesehen haben?

Die Regierung tat die Meldungen zunächst als Gerüchte ab, sprach von Massenhysterie, erklärte die Symptome mit Erkrankungen der Schülerinnen. Inzwischen sprechen aber erste Regierungspolitiker von gezielten Anschlägen. "Manche Leute wollen, dass die Schulen geschlossen werden, vor allem die Mädchenschulen", sagte Vize- Bildungsminister Younes Panahi.

Lückenlose Überwachung - und doch will keiner etwas bemerkt haben?

Die Islamische Republik, die über einen riesigen Sicherheitsapparat verfügt, bleibt dennoch merkwürdig untätig. Noch wurde niemand festgenommen. Die iranische Journalistin Moloud Hadschisadeh sagte im Gespräch der Deutschen Welle: "Das Machtapparat hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein dichtes Netz von Überwachungskameras im Land installiert. Die Behörden wissen sogar, wer wo in welchem Auto ohne Kopftuch unterwegs war."

Ebenso wisse das Regime aufgrund der engmaschigen Bespitzelung häufig, wer wann an Demonstrationen teilgenommen habe. Warum sonst werden immer wieder Protestierende Tage nach einer Demonstration zu Hause verhaftet? "Und jetzt wollen sie keine Ahnung haben, wie mehr als 1000 Schulmädchen vergiftet wurden?", sagt Hadschisadeh, die inzwischen im Exil in Norwegen lebt.

Deshalb glauben viele, dass es Querverbindungen zwischen der Regierung und den Verantwortlichen für die Anschläge geben muss. Der Wiener Iran-Kenner Walter Posch geht davon aus, dass radikale Netzwerke innerhalb des Regimes verantwortlich sind und ihr Tun von oben geduldet wird. In den Sicherheitsdiensten, im Polizeiapparat und in der Justiz gebe es Seilschaften, die bis in die oberste Ebene des Machtapparats reichten. Unter ihnen fänden sich Radikale, die die von den Frauen angeführten Proteste als existenzielle Bedrohung der Islamischen Republik betrachte. Jede Veränderung sei ihnen ein Dorn im Auge: "Sie stören sich an jeder Liberalisierung."

Inoffizielle Schocktruppen des Regimes, "die töten und vergewaltigen"

Posch nennt die wenig beachteten, aber noch immer einflussreichen Fedayeen al Islam. Die radikal-islamische Gruppierung hatte in den 50er Jahren - lange vor der Islamischen Revolution - mit Gewalt gegen das Regime des Schahs gekämpft und später die Revolution von Ayatollah Ruhollah Chomeini mitgetragen. Diese Gruppe sei offiziell nicht mehr aktiv: "Aber ihr Erbe lebt weiter." Bis heute fänden sich bestens verknüpften Netzwerke, sie hätten Rückhalt bei Teilen der Bevölkerung. Posch sagt, der Machtapparat nutze solche Netzwerke für seine Zwecke: als Prügel- und Schocktruppen, die "gegen Demonstranten vorgehen, töten, vergewaltigen".

Dieser "inoffizielle" Teil des Machtapparates sei nicht zu verwechseln mit den Revolutionsgarden oder den anderen als Hardliner-Gruppen verstandenen Strukturen in Iran. Im Gegensatz zum in die Jahre gekommenen, längst oft eigene Business-Interessen verfolgenden Establishment hingen sie der Idee der "permanenten Revolution" an. Diese Idee einer ewigen Islamischen Revolution sähen sie durch die Frauenproteste gefährdet. Mit den Giftanschlägen übten sie Druck auf das Regime bis zum Geistlichen Führer Ayatollah Ali Chamenei aus. "Sie befürchten, dass mit dem Kopftuch das gesamte System fällt."

Der türkische Iran-Experte Arif Keskin äußerte sich in Interviews ähnlich. "Es gibt im Iran keine außerstaatliche Gruppe, die so etwas organisieren könnte. Das müssen staatliche Gruppen oder Gruppen mit staatlicher Unterstützung sein", sagte er. Art und Weise der Anschläge deuteten darauf hin. Keskin nennt das: "Terrorismus."