Die Anzahl der Opfer im Zusammenhang mit den Protesten ist die erste offizielle Angabe seit September. Sie steht allerdings in Widerspruch zu jenen von Menschenrechtsorganisationen.

Eine staatliche iranische Behörde hat erklärt, dass bei den Unruhen, die seit Mitte September im Land herrschen, an die 200 Menschen getötet worden seien.

"Bis zu 200" Demonstranten, Zivilisten und Sicherheitskräfte seien unter den Toten im Zusammenhang mit den seit mehr als zwei Monaten andauernden Demonstrationen in Iran, die durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst wurden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur der Islamischen Republik (IRNA), ohne eine genaue Zahl zu nennen.

Die IRNA zitierte dazu eine Erklärung des "Staatssicherheitsrats", eines Gremiums, das sich aus Mitgliedern der Polizei, der Streitkräfte und der Geheimdienste zusammensetzt und die Aufgabe hat, Bedrohungen der nationalen Sicherheit einzuschätzen und abzuwehren.

Menschenrechtsorganisationen sprechen von mehr als 400 Toten

Diese Angabe steht allerdings in Widerspruch zu jenen von Menschenrechtsorganisationen: Demnach wurden bei den Protesten mehr als 400 Menschen von Sicherheitskräften getötet, darunter zahlreiche Kinder. Die Vereinten Nationen erklärten im vergangenen Monat, dass bisher mehr als 14 000 Menschen wegen ihrer Teilnahme an den Protesten verhaftet wurden und viele von ihnen schwerer Vergehen beschuldigt werden, auf die die Todesstrafe steht. Andere wurden von der sogenannten Sittenpolizei des Iran in Gewahrsam genommen, weil sie Kleidung trugen, die angeblich gegen die islamische Kleiderordnung verstieß.

Die Tätigkeit der iranischen "Sittenpolizei" wurde inzwischen jedoch faktisch eingestellt, wie ein hoher Beamter mitteilte. Die offiziell als "Guidance Patrol" bezeichnete Einheit überwacht seit Jahren wichtige Kreuzungen und Straßen in iranischen Städten und nimmt diejenigen fest, die gegen die strengen religiösen Bekleidungsvorschriften der Islamischen Republik verstoßen.

Kopftuchpflicht soll geprüft werden

Irans Parlament und der Revolutionsrat würden nun auch die Kopftuchpflicht prüfen, sagte der iranische Generalstaatsanwalt Mohammad Jafar Montazeri vor Journalisten in Teheran. Am Mittwoch sollen die Parlamentarier eine Reform diskutieren, 15 Tage später würden die Ergebnisse bekannt gegeben, so Montazeri.

Die Angabe der "bis zu 200" Demonstranten, Zivilisten und Sicherheitskräfte unter den Toten im Zusammenhang mit den Demonstrationen ist die erste offizielle seit dem 24. September, als iranische Beamte die Anzahl der Todesopfer der Proteste auf 41 bezifferten.