Irans Angriff auf Israel:Fall erledigt?

Als die Nachricht kam, dass iranische Drohnen auf dem Weg nach Israel seien, wurde das Mullah-Regime sofort gefeiert, wie bei dieser Demonstration vor der Britischen Botschaft in Teheran.

Von Raphael Geiger

Irans oberster General klang am Sonntagmorgen zufrieden mit sich. Die Ziele seiner Operation gegen Israel seien erreicht worden, sagte Mohammad Bagheri, der Stabschef der Armee, dank "durchdachter Taktik und guter Planung". Welche die Ziele waren, erwähnte er nicht. Es schien in der Nacht zuvor auch, als wäre dem iranischen Regime die Botschaft an Israel und die USA wichtiger als der Militärschlag selbst.