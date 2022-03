Von Paul Munzinger

Auf dem Birklehof haben sie zwei anstrengende, aber erfolgreiche Jahre hinter sich. Klar, Corona ist auch an dem traditionsreichen Privatgymnasium mit Internat im Schwarzwald nicht spurlos vorbeigegangen. Doch viele Probleme, vor die die Pandemie normale Schulen stellte, traten hier gar nicht oder nur abgeschwächt auf: Das Homeschooling vor allem, das Schüler von ihren Freunden isolierte und Eltern verzweifeln ließ, aber auch der Mangel an Computern, an gutem Internet, an regulärem Unterricht. Oder das Risiko, das Virus aus der Schule nach Hause zu tragen. Auf dem Birklehof war all das kein großes Thema.