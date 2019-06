24. Juni 2019, 22:11 Uhr Illegale Migration Mexiko schickt fast 15 000 Soldaten an US-Grenze

Mexiko hat fast 15 000 Soldaten und Polizisten an die US-amerikanische Grenze verlegt. Damit kommt Mexiko Forderungen des US-Regierung nach.

US-Präsident Trump hatte Mexiko wiederholt gedroht, die Einfuhrzölle auf mexikanische Waren zu erhöhen, sollte die mexikanische Regierung der illegalen Einwanderung nichts entgegensetzen.

Um die illegale Migration in die USA zu bremsen, hat die mexikanische Regierung am Wochenende fast 15 000 Soldatinnen, Soldaten, Polizistinnen und Polizisten an die nördliche Grenze zu den Vereinigen Staaten entsendet. Das berichten die Nachrichtenagentur AFP und regionale Medien. Demzufolge gab Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval die Zahl am Montag bei einer Pressekonferenz mit Präsident Andrés Manuel López Obrador bekannt.

Die Sicherheitskräfte waren demnach bereits am Wochenende an die Grenze geschickt worden. Dort sollen sie Migranten aus Zentralamerika am Übertritt in die USA hindern oder in Gewahrsam nehmen und an die Behörden überstellen. Bislang hatten die mexikanischen Sicherheitskräfte äußerst selten Flüchtlinge an der Grenze zu den USA festgesetzt.

Damit kommt Mexiko Forderungen der US-Regierung nach. US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko wiederholt gedroht, die Einfuhrzölle auf mexikanische Waren zu erhöhen, sollte die mexikanische Regierung der illegalen Einwanderung nichts entgegensetzen. Im März hatte er außerdem gedroht, die Grenze vollständig dicht zu schließen.

Beide Länder schlossen daraufhin Anfang Juni ein Abkommen. Darin verpflichtete sich Mexiko unter anderem, im Kampf gegen illegale Migration 6000 Nationalgardisten an seiner Südgrenze einzusetzen. Aus Ländern wie Honduras, Guatemala und El Salvador fliehen Tausende Menschen unter anderem vor der Bandengewalt.

Allein im Mai waren AFP zufolge an der US-Südgrenze 144 000 Einwanderer aufgegriffen worden, darunter 57 000 Minderjährige. Es soll die höchste Zahl seit 13 Jahren gewesen sein.