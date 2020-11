Hongkong:Aktivist Wong bekennt sich wegen Protest schuldig

Führende Köpfe der Demokratiebewegung: Joshua Wong (rechts) mit seinen Mitstreitern Agnes Chow und Ivan Lam vor dem Gericht in Hongkong.

Wong will nach eigener Aussage so die weltweite Aufmerksamkeit auf das von Peking manipulierte Justizsystem Hongkongs lenken. Zur Last gelegt wird dem 24-Jährigen die Organisation einer nicht autorisierten Versammlung.