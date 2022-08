Angeblich zum Schutz der "nationalen Sicherheit": Hier verhindert Polizei eine Versammlung in Erinnerung an das Tiananmen-Massaker 1989.

Von Lea Sahay, Peking

Ein Video, in dem zwanzig Kinder in pinkfarbenen Shirts und mit Schutzmaske vor dem Gesicht auf Englisch singen: "Was können wir machen, um Hongkong vor unbegründeten, falschen Anschuldigungen zu bewahren?", heißt es in dem Liedtext. "Sag der Welt, wir funktionieren gut. Die Rechtsstaatlichkeit ist stark."