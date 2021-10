Detailansicht öffnen Offenbar war CDU-Politiker Herbert Reul zum Zeitpunkt des Aufmarsches aber nicht zuhause. (Foto: Martin Meissner/AP)

In der Nähe des Privathauses von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) in Leichlingen hat es am Sonntagnachmittag eine "Spontanversammlung" unbekannter Vermummter gegeben. Das teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach dpa-Informationen handelte es sich um eine Gruppe von 20 bis 50 Personen, die durch die Straßen der 28 000-Einwohner-Stadt im rheinisch-bergischen Kreis zog.

Einige der Randalierer hätten Bengalos vor dem Wohnhaus des Innenministers gezündet, Parolen gerufen und Banner mit unbekannter Aufschrift hochgehalten, teilte die Polizei am Abend mit. Der Kölner Stadtanzeiger meldet, dass laut Zeugen auch Wurfgeschosse auf Reuls Domizil abgegeben wurden. Eine Nachbarin soll von einem stark qualmenden Gegenstand im Garten berichtet haben. Nachdem Nachbarn die Polizei alarmiert hatten, begab sich der Trupp auf die Flucht.

Die Polizei rückte am Nachmittag mit drei Hundertschaften aus und versuchte sich einen Überblick von der Lage zu verschaffen. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste bis in den Abend über dem Gebiet. Zeugen wurden vernommen und Aussagen ausgewertet. Die Polizei suchte intensiv nach den Verursachern der Randale, die zum Teil in ein nahes Waldstück geflüchtet sein sollen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers sei der CDU-Politiker am Sonntagnachmittag nicht daheim gewesen. Sein Haus werde normalerweise von der Polizei bewacht.

Ein aus dem linken Spektrum bekannter 31-Jähriger sei festgenommen und wenig später wieder entlassen worden, teilte die Polizei weiter mit. Inwiefern er an der Versammlung beteiligt war, konnte demnach nicht abschließend geklärt werden.

Die Polizei berichtete in der Mitteilung am Abend weiter: "Die Hintergründe der Versammlung sind noch unklar, möglicherweise könnte die Aktion in Zusammenhang mit dem neuen Versammlungsgesetz gestanden haben."