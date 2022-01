Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, kritisiert die CDU-Parteispitze für ihr Schweigen im Fall des früheren Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen.

Maaßen ist seit Jahren CDU-Mitglied, hatte sich für die Partei in Thüringen als Direktkandidat zur Bundestagswahl gestellt. Seine Äußerungen in sozialen Medien werden regelmäßig von Rechtsextremisten, Verschwörungsmystikern und radikalen Impfgegnern geteilt. Auch in Teilen der AfD-Anhängerschaft ist er beliebt.

Maaßen, so sagte Schuster dem Fernsehsender n-tv, bewege sich mit seinem Äußerungen schon "seit Längerem im Rechtsaußen-Spektrum". Er verbreite auf eine Weise Verschwörungserzählungen, die die "Grenze des Tolerierbaren endgültig überschritten" habe, so Schuster.

Der Zentralratsvorsitzende reagiert auf eine Äußerung, die Maaßen am Neujahrswochenende in den sozialen Medien gemacht hatte. Maaßen hatte ein Video des wegen seiner antisemitischen Äußerungen hochumstrittenen Virologen Sucharit Bhakdi geteilt. Bhakdi, einst Mikrobiologie-Professor an der Universität Mainz und seit einigen Jahren im Ruhestand, verbreitet seit Beginn der Pandemie äußerst krude und von seriösen Wissenschaftlern größtenteils widerlegte Behauptungen zum Coronavirus. In dem Video fordert er den sofortigen Stopp der Corona-Impfungen, weil diese angeblich Tausende Menschenleben kosten würden und mit Hinrichtungen gleichzusetzen seien. Maaßen bezeichnete das Video "als bewegenden Appell".

Maaßen äußerte in einem Interview außerdem "den Anfangsverdacht", dass die Pandemie genutzt werden solle, um den Staat autoritärer und weniger frei zu machen. Dabei berief er sich auf das Buch "Die große Transformation" von Klaus Schwab und Thierry Malleret, das in rechtsextremen Kreisen als Beweis für entsprechende Verschwörungsgeschichten gesehen wird.

Der Zentralrat der Juden, so Schuster, fordere wegen des Verhaltens von Maaßen eine "deutliche Distanzierung und Verurteilung". Die CDU dürfe "auf keinen Fall Signale aussenden, dass sie Äußerungen wie die von Hans-Georg Maaßen toleriert". Dass die Partei darüber diskutiere, ob ein Parteiausschlussverfahren Aussicht auf Erfolg habe, sei nachvollziehbar. Nicht zu verstehen sei allerdings das Schweigen der Parteispitze.

In der CDU gibt es inzwischen einflussreiche Stimmen, die eine klare Haltung fordern. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, befürwortet Maaßens Ausschluss aus der Partei. "Herr Maaßen hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter von den Grundwerten in der CDU entfernt", sagte Prien am Montag. Über die Impfpflicht könne man sicher diskutieren, aber Maaßens Einlassungen seien völlig inakzeptabel. "Wenn ein ehemaliger Spitzenbeamter und Verfassungsschützer solch einen verschwörungstheoretischen Unsinn verbreitet und sich dabei auf den Antisemiten Bhakdi bezieht, dann können wir als CDU das nicht länger tolerieren", sagte Prien.

Gegen einen Ausschluss Maaßens sprach sich dagegen der CDU-Abgeordnete und gesundheitspolitischer Sprecher Tino Sorge aus. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Thorsten Frei, sagte n-tv, dass demokratische Parteien "ein hohes Spektrum an Meinungen aushalten" könnten.