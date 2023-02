Hans-Georg Maaßen hat eine Stiftung in der Schweiz - wofür?

Seine Stiftung will "die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem und sittlichem Gebiet fördern": Hans-Georg Maaßen, hier 2018 noch als Chef des Verfassungsschutzes.

Der frühere Verfassungsschutzchef ist in der CDU nicht mehr erwünscht. Nun kommt heraus, dass Maaßen eine Stiftung gegründet hat, die "dem freiheitlichen Gedanken" verpflichtet sei. Doch was will er damit erreichen?