Marwan Issa gilt als drittwichtigster Mann der Hamas im Gazastreifen. Er soll die Terrorattacke auf Israel vom 7. Oktober mitgeplant haben, jetzt ist er offenbar tot. Die israelische Armee hatte schon vor einer Woche mitgeteilt, dass sie Issa bei einem Luftangriff möglicherweise getötet hat. Er soll sich in einer unterirdischen Anlage versteckt gehalten haben. Die Hamas selbst hatte den Tod von Marwan Issa bislang aber nicht bestätigt. Am Montagabend haben auch die USA davon gesprochen, dass Marwan Issa von der israelischen Armee getötet worden ist. Bringt der Tod des Hamas-Anführers Israel näher an sein Kriegsziel? Und wie könnte die Zeit nach dem Krieg überhaupt aussehen? Darüber spricht in dieser Tomas Avenarius gesprochen, Kriegs- und Krisenreporter der SZ, aktuell in Tel Aviv.