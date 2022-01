Geiselnahme in Texas:Bewaffneter hält Menschen in Synagoge gefangen

Wie mehrere Medien in den USA berichten, hält ein Bewaffneter mindestens vier Menschen in einer Synagoge in Colleyville im Bundesstaat Texas fest. Unter den Geiseln soll sich auch der Rabbi der Gemeinde Beth Israel befinden. Die Polizei hat die Gegend nach eigenen Angaben evakuiert und ist mit einer Spezialeinheit im Einsatz. Auch das FBI ist demnach involviert. Verhandler der Bundespolizei sollen in Kontakt mit dem Geiselnehmer stehen.

Konkretere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. CNN berichtete unter Berufung auf Beamte jedoch, bislang gebe es keine Verletzten. Es bestehe außerdem keine Gefahr für die allgemeine Öffentlichkeit. Sowohl das Weiße Haus in Washington als auch das Ministerium für Innere Sicherheit haben bestätigt, die Lage zu verfolgen.

Nach Angaben des US-Nachrichtensender ABC behauptete der Geiselnehmer, er sei Muhammad Siddiqui, der Bruder von Aafia Siddiqui. Offizielle Stellen haben diese Information allerdings noch nicht bestätigt. Die Pakistanerin Siddiqui soll Verbindungen zur Terror-Organisation al-Quaida haben. Sie war im Jahr 2010 zu einer 86-jährige Haftstrafe verurteilt worden, nachdem sie angeblich auf Soldaten geschossen hatte.