Eine ganz besondere Erstaufnahmeeinrichtung: Während Geflüchtete mancherorts erst mal in großen Hallen untergebracht werden, treffen sie in Frommenhausen auf ein gemütliches Pilgerheim.

Unterkünfte allein reichen nicht, sie müssen auch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Warum das im baden-württembergischen Frommenhausen gelingt, während andere Orte sich gegen die Zuweisung von Geflüchteten wehren - und was sich daraus vielleicht lernen lässt.

Von Nina von Hardenberg

Fremde hießen sie in Frommenhausen schon immer gerne willkommen. In dem kleinen Straßendorf, das zur baden-württembergischen Stadt Rottenburg am Neckar gehört, haben engagierte Bürger vor gut zehn Jahren eine Pilgerherberge eingerichtet. Wanderer und Schulklassen nehmen sie dort auf - und seit dem Krieg Ukrainer. Natürlich.