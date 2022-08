Von Mirco Keilberth, Tunis

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag seinen zweiten Staatsbesuch in Algerien begonnen. Der mit drei Tagen ungewöhnlich lange Aufenthalt in der ehemaligen Kolonie soll das zuletzt angespannte Verhältnis der beiden Länder auf eine neue Grundlage stellen. Im Dezember 2017 war Macron nur für wenige Stunden in dem flächenmäßig größten Land Afrikas gewesen.

Dort fordert man von Frankreich seit Jahren eine kritische Aufarbeitung des Unabhängigkeitskrieges, bei dem nach algerischen Schätzungen bis zu 45 000 Menschen starben. Zwar hatte Macron als erster französischer Präsident sein Bedauern über die Opfer, aber bisher keine formale Entschuldigung für die französischen Kriegsverbrechen ausgesprochen. Im Oktober hatte er dafür selbst einen diplomatischen Eklat ausgelöst. Während eines offiziellen Treffens mit Nachkommen französischer Algerien-Siedler sprach er von einem verfälschten Vergangenheitsnarrativ des algerischen Staates. Algerien habe vor der Kolonialisierung nicht existiert, so Macron laut Augenzeugen. Die Kolonialherrschaft zwischen 1830 bis 1962 werde von Algerien benutzt, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Der diplomatische Affront des ersten nach der Unabhängigkeit Algeriens geborenen französischen Präsidenten führte zu der Abberufung des algerischen Botschafters aus Paris. Zwar ist dieser nach einer Klarstellung mittlerweile wieder nach Frankreich zurückgekehrt, doch die französische Luftwaffe darf weiterhin nicht den algerischen Luftraum überfliegen. Dadurch stehen die französischen Militäreinsätze in Westafrika vor logistischen Herausforderungen.

Streit gibt es zwischen Algier und Paris auch um die im letzten Jahr beschlossene Reduzierung der französischen Visa für Algerier um 50 Prozent. Paris verkündete die Maßnahme einseitig, da die algerischen Behörden sich geweigert hatten, abgelehnte Asylbewerber wieder einreisen zu lassen.

"Selten hatte das Regime eine derart bequeme Verhandlungsposition gegenüber Frankreich"

Die mit sieben Ministern angereiste französische Delegation will nun vor allem die wirtschaftliche Kooperation verstärken. Im Mittelpunkt dürfte dabei die Steigerung der Gasimporte nach Frankreich und in andere europäische Länder stehen. Nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hofft man in Brüssel, Berlin und Paris auf eine engere Energiepartnerschaft mit Algerien und seinen Nachbarländern Libyen, Tunesien und Marokko. Doch selbst das sprachlich, geografisch und wirtschaftlich eng verbundene Frankreich wird durch die Konkurrenten China, Türkei und Russland verdrängt. Frankreich ist nach China nur noch der zweitgrößte Handelspartner Algeriens und liefert nur noch 10,6 Prozent der Importe. Die Türkei holt kräftig auf und hat gerade mehrere millionenschwere Bauprojekte an Land gezogen.

Das von Präsident Abdelmadjid Tebboune und einem ominösen Sicherheitsapparat autoritär geführte Land hat in den vergangenen Monaten zudem immer wieder kritische Aktivisten und Journalisten festnehmen lassen. Journalisten wie Sofiane Merakchi wurden nach gewaltlosen Straßenprotesten zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. Immer mehr Kollegen würden nach den Verhaftungen nach Frankreich auswandern, sagt ein Journalist der SZ am Telefon. Doch auch immer mehr politisch nicht aktive Algerier wollen ihr Land verlassen. Viele Familien stehen trotz der größten Gasvorräte Afrikas finanziell vor dem Ruin. Die Wirtschaftselite wehrt sich so vehement wie die politische Führung gegen die von den Bürgern geforderten Reformen.

Sollte Macrons Charmeoffensive scheitern, droht ein ähnlicher Rückschlag wie in Mali, wo antifranzösische Ressentiments und die Kolonialherrenattitude der französischen Armee schließlich zum Abzug geführt hatten. Obwohl die französische Militärintervention das Nachbarland Algeriens 2013 vor der Übernahme durch radikale Gruppen gerettet hat, sichern dort nun russische Söldner die Militärregierung ab. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte auf seiner ersten Auslandsreise Algier besucht und Waffenlieferungen versprochen. Im Gegenzug reiste Präsident Tebboune Mitte August zu der Sicherheitskonferenz nach Moskau.

Emmanuel Macron will Algier mit persönlichem Einsatz für sich gewinnen. Am ersten Besuchstag verkündete er die Öffnung der historischen Archive und die Schaffung einer französisch-algerischen Historikerkommission. "Wir werden nicht den einfachen Weg gehen", versprach Macron vor seinem Treffen mit Tebboune. "Selten hatte das Regime eine derart bequeme Verhandlungsposition gegenüber Frankreich und Europa", kommentiert ein regierungskritischer Journalist in Algier, "aber Macron sollte auch die Rechte der einfachen Algerier nicht vergessen, ansonsten kommen wir alle nach Paris."