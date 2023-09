Dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge sind in diesem Jahr bereits etwa 186 000 Menschen über das Mittelmeer in Europa angekommen. Mit 130 000 seien die meisten in Italien registriert worden; das entspreche einem Anstieg von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies erklärte die Direktorin des UNHCR-Büros in New York, Ruven Menikdiwela, im UN-Sicherheitsrat.